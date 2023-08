Élénk a forgalom a körutakon, sugárutakon. Bertalan hídon Újszeged felé teljesen tele vannak a sávok, Római körút is, rakparton is az Árvízi emlékműtől már folyamatos a sor és ebből adódóan a Háló utcában is a hidra fel végig lépésben lehet haladni . Szilléri sugárút felől is sor van a hídra fel. Lámpás körforgalomnál van még kicsit sűrűbb forgalom .Széchenyi téren a Biróság előtt és a Boldogasszony sugárúton a Galamb utcánál valamint az Indoház téren a vasuti síneket javítják terelések, lezárások vannak.Bolyai utca és a Gutenberg sarok még mindig le van zárva, illetve a Fő fasoron és a Középfasoron is vannak lezárások – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.