Élénk a forgalom minden fele, a bevezető utakon, Dorozsmai, Bajai, Algyői, a Makai út befele tartó oldalán már elég sok a jármű. A hidak előtt sorok várakoznak, mindkét hídon belassult a közlekedés, de a Bertalan híd még lendületesebb. A körutak, sugárutak is sűrűek, ugye a Rókusi körút torlódik a maga egy sávos forgalmával, de sok az autó a lámpás körforgalomnál is minden irányban. Sűrűek a felsővárosi és tarjáni csomópontok, Víztorony tér, Csillag tér, Budapesti körút, Etelka sor, Felső Tisza part, ennek az elején a lámpánál képződik hosszabb sor. Sávlezárások bonyolítják a forgalmat a Fő fasor elején, illetve a Csap utca elején, itt lámpa szabályozza a haladást, továbbá a Hattyasi átjáróban is dolgoznak még. Sorok vannak az Aradi vértanúk terén, Boldogasszony sugárúton, Dugonics téren, és úgy általában a nagyobb csomópontokon.