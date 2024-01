Erős a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, sugárutakon, kiemelve a József Attila, Kossuth és Kálvária sugárutat, a nagykörúton pedig végig erős a forgalom. Szombatig még nehéz lesz közlekedni a Belvárosi hídon és annak környékén, mert a Victor Hugo és Kelemen sarkánál felbontották a burkolatot, így a Victor Hugóba nem lehet behajtani. Érdemes az új hidat vagy a rakpartot választani ez az útvonal helyett. A Csillag tér és környéke is mozgalmas, de a Hajós, Rózsa és Retek utcán is elég sokan vannak, illetve az Etelka soron, Felső Tisza-Parton, ez utóbbi elején a lámpánál van hosszabb sor. A Tisza Lajos körúton szintén sok az autó, Anna kút, kettős körforgalom, Hősök kapuja, Boldogasszony sugárút tele vannak. Hosszú sorokban megy a forgalom a Makai, Szőregi úton, a hídfeljárók környéke és a hidak is nehézkesek.