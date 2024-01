A rakpart le van zárva ezért a Tisza Lajos körúton lépésben lehet haladni mind a két irányban, de a nagykörúton is érezhetően többen vannak. Torlódás van a Kelemen utcában, Aradi Vértanúk terénél és a Dugonics térnél. A Szabadkai úton a vasúti átjárónál kifelé-befelé már sor van, és a Hattyas felől érkezőknek is alakul a soruk. Tele vannak a körutak, sugárutak és mind a két hidunk Szeged irányába tele van. A Szőregi úton végig ér a sor és a hidak előtt is alakulnak a sorok. A Mérey utcában, Gutenberg utcában és a Fő fasoron is folynak a munkálatok, emiatt lezárások vannak. A külső részeken ereszkedik lefelé a köd, illetve csúszhatnak az utak is.