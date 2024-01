Hatalmas a köd, csúszósak az utak! Bevezető fő útjainkon élénk a forgalom, tele vannak a sugárutak és a körutak is. Szőregi úton lépésben lehet haladni a belváros felé, tele van a Temesvári körút, Fő

fasor, Derkovits fasor illetve a Bérkert utcán is alakul a forgalom. Hidakon is Szeged felé tele vannak a sávok, Székely soron, Népkertsoron már torlódás van a híd előtt. Híd utcában, Kelemen utcában,

Aradi vértanúk terénél, Boldogasszony sugárúton is már sűrű a forgalom. Felső Tisza parton, Csillag térnél, Hajós utcában, Szilléri sugárúton is összefüggő kocsisorok vannak, de a nagykörúton és a külső körúton is tele vannak a sávok. Hattyasi vasúti átjárónál és a Szabadkai úton is alakulnak a sorok. Bajai úton a Szegedet el kerülő körforgalomba bele szaladt egy autó, helyszínelnek még – üzente nekünk a RádióTaxiHárom munkatársa.