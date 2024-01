Élénk a reggeli forgalom. Bevezető fő utakon befelé erősebb a forgalom, de a Bajai úton és a Budapesti úton kifelé is sokan tartanak. Szőregi úton araszolás van befelé , tele van a Temesvári körút is és a lámpáknál alakulnak a soro . Hidakon is Szeged felé tömött sorok vannak illetve a hidak előtt már torlódás van . Sűrűsödik a belváros forgalma is.

Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél, lámpás körforgalomnál, Csillagtérnél. Szilléri sugárúton, Felső Tisza parton is rengeteg a jármű – üzente nekünk a RádióTaxiHárom munkatársa.