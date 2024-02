Élénk a forgalom városszerte, egyre többen vannak a körutakon, sugárutakon, a lámpáknál sorok alakulnak. Az Algyői úton kifele-befele erős a forgalom, csak úgy mint a Sándorfalvi, Dorozsmai, Bajai és Szabadkai úton. A belvárosi részen is vannak már torlódások, a Mars térnél, Boldogasszony sugárúton, az Aradi Vértanúk terénél, a Dugonics téri körforgalomnál, a rakpart klinikák felőli végén egymást érik az autók. A Csillág téri csomópont is forgalmas, továbbá a Szilléri sugárút, Kereszttöltés, Retek, Rózsa utca is. A Makkosházi körút Trencséni sarkán a külső sávban még kerülgetni kell a barikádot, a Török utca is még egy irányú a Mérey felől a Kossuth fele, és az Attila utcáról sem lehet jobbra a Jósika utcába fordulni. Újszegeden sincs változás, a Fő fasoron egy sáv, lámpás irányítás, a Bérkert Közép fasor sarkán egy elkerített rész lassítja a forgalmat Sokan vannak a Székely és Népkert soron, Vedres utcán, Temesvári körúton, egyelőre a Belvárosi híd van belassulva, de az új hídon is egyre hosszabb a sor.