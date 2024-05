Egyenlőre az utak jól járhatóak. Az eddigi felújítási munkálatok továbbra is folynak a belvárosban. A Bocskai utcában , a 4.villamos vonalán ,a Széchenyi téren a Kárász utca és a Kelemen László utca közötti szakaszon. Petőfi Sándor sugárúton tart még a villamosínek felújítása. Újszegeden a Csanádi utca is még mindig felújítás alatt van. A Fő Fasoron is folyamatosan dolgoznak. Be lehet ugyan hajtani de a haladás nagyon lassú, aki teheti kerülje el. A Felső Tisza-Parton a Pick Arénánál megszűnt a terelés , újra zavartalan a forgalom. A körutakon és a hidakon folyamatosan élénkül a forgalom. – tudtuk meg a Tempó Taxi munkatársaitól.