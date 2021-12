– Sok elismerést kaptam az életben, például a Délmagyarországtól, Szeged városától, a megyétől, az atlétikai szövetségtől, a Magyar Edzők Társaságától, annyi plakettem, oklevelem van, hogy már nem tudom hová tenni – kezdte beszélgetésünket a Szeged Nova éttermében Antal Andor atlétaedző, akinek a tanítványai között olyan ismert és sikeres sportolók voltak, mint a gyalogló Dudás Gyula és a futó Biacsi ikrek, Ilona és Bernadett, utóbbiak paralimpián, világ- és Európa-bajnokságon is szereztek érmeket és helyezéseket.A történet nem vidáman folytatódott. – Számomra a Szegedi VSE volt, csupa nagybetűvel írva, AZ EGYESÜLET, egész életem, sport- és edzői pályafutásom a piros-kékekhez kötődik. De a dolgok, főleg az atlétikai szakosztálynál úgy alakultak, hogy 59 év és 3 hónap után megváltam az egyesülettől. A szakosztállyal, melynek időközben Márton Anita lett a vezetője és a klub­elnökkel, Szokol Lajossal is beszéltem elhatározásomról, nem tartóztattak. Korábban mindenre „rá tudtak venni”, ami a Szegedi VSE érdeke volt – közölte keserűen Antal Andor. Megemlítette, hogy egyébként az ikreknél edzőtársa, Szabó Erzsébet is kilépett az egyesülettől, hozzá hasonlóan megszüntette tagságát.

Közölték vele, az atlétikai szakosztályt érintő minden kérdésben a sikeres súlylökő és diszkoszvető Márton Anita dönt, ezt lapunknak így kommentálta: – Ahol vadász voltam, oda nem megyek el nyúlnak! El sem búcsúztattak, de most már el sem fogadnám ezt a gesztust – közölte. Az ügyben megkerestük Szokol Lajost, aki elmondta: marasztalták, és a szakosztályvezetésre a megnyugtató megoldást együtt keresték a trénerrel, és úgy emlékszik, végül ő is elfogadta ezt a verziót, hogy Márton Anita legyen az utódja és a munkája révén újra növekedhessen a létszám. Megemlítette még, hogy Antal Andor 77 évesen már nem vállalhatta a hosszú távú jövő építését, annak az elkezdését.