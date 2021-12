Teljes kerettel lépett pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák a Pécs vendégeként, ott volt a csapatban a szerdai, körmendi meccset hátproblémái miatt kihagyó Jesse Hunt is.

5–0-al indította a meccset a Pécs, amire hét ponttal válaszolt a Szedeák. Ekkor még visszavették a vezetést a hazaiak, innentől azonban beindult a Tisza-partiak dobógépezete: Cook már az első negyedben három triplát dobott be, a így a negyed vége előtt két perccel már tíz pont volt a szegedi előny, 25–15. A harminc pontot is átlépte a Szedeák Cook dudaszós tempójával, miközben magabiztosan és eredményesen játszott Simándi Árpád csapata, elveszítette Jesse Huntot, akit sérülése miatt le kellett hozni. A húsz pontot Bognár Kristóf ziccere után lépte át a szegedi előny, és ugyan kimaradt néhány büntető a félidő hajrájában, de így is magabiztosan vezettek Personsék a félidőben, 63–43.

A harmadik félidőt nagyobb energiával kezdte a Pécs, de jöttek a szegedi hármasok, Tayler Persons már a tizedik Szedeák-trojkát jegyezte. Az utolsó negyed formalitássá vált, hiszen Cook is betalált kintről, amivel már a száz pontot is átlépte a Naturtex. Az utolsó negyedben sem lassított a Szedeák, amely végül 115 pontig jutott, 50%-osan triplázott, összesen 14 hárompontos jegyzett, és tulajdonképpen három légióssal is (Hunt csupán négy percet játszott) simán nyert, és nagyon közel került ahhoz, hogy ott legyen a magyar kupa nyolcas döntőjében.

Simándi Árpád: – Talán a szezon legjobb játékát nyújtottuk, és magabiztos győzelmet arattunk, nagyszerűen játszottunk. Nagyon köszönjük a szurkolóinknak, hogy elkísértek, és biztattak bennünket!

Pécs–Naturtex-SZTE-Szedeák 93–115 (18–31, 25–32, 21–31, 29–21)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 12. forduló. Pécs, 800 néző. Vezette: Tőzsér, Minár, Horváth Cs.

Pécs: lllés 8/6, Bryson 15/6, Goldring, Ivosev 7, BRKICS 25. Csere: Haynes-Jones 19/9, Gordon 10/3, Bíró O. 9/3, Hőgye P., Meleg G. Vezetőedző: Dragan Alekszics.

Naturtex-SZTE-Szedeák: PERSONS 26/12, COOK 34/24, Szatmári 6, Hunt, ALSTON 26. Csere: BOGNÁR 17/6, Filipovics 2, Keller 4, Kerpel-Fronius B. Vezetőedző: Simándi Árpád.