A kormány november 15-től kezdődően három hónapra 480 forinton rögzítette a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. A döntés értelmében a 95-ös benzin átlagára egyik napról a másikra 26 forinttal, vagyis 5,1 százalékkal csökkent, míg a gázolaj esetében 32 forintos volt az árcsökkenés, ami 7,9 százalékos változásnak felel meg.

Magyarország előtt csak a horvátoknál lépték meg a befagyasztást, ott eredetileg csak egy hónapra rögzítették az árakat, ám azt menet közben újabb hónappal meghosszabbították. Ott az aktuális szinten történt az árrögzítés, nem pedig jóval alacsonyabban, mint ahogy nálunk. A 11 kuna körüli – 530-540 forint közötti benzin-, illetve gázolajár – ezzel együtt jóval magasabb a magyarországi árplafonnál.

480 forint

Az utóbbi időben meredeken emelkedtek az energiaárak, a földgáz, a kőolaj, a villamos áram ára is elszállt. Nem is olyan régen, tavaly áprilisban még padlón volt az olajár, ami a negatív tartományba is átment Észak-Amerikában, ahol lényegében azért fizettek, hogy valaki elvigye az olajat.

Plafon alatt mozog az üzemanyag ára. Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

Azután emelkedésnek indult az ár, idén augusztus 20-a körül 66 dollárért adták a Brent olajat a világpiacon, október második és november első felében pedig már 81-84 dollár között mozgott. Idén november 25-e körül kezdődött egy jelentősebb áresés, december elejére pedig 70 dollárig mérséklődött az olajár, ami mostanában jellemzően 73-76 között mozog. Mindez érdekes mozgást hozott itthon is.

– A befagyasztás első napján, november 15-én mindenki 480 forintért kezdte árulni az üzemanyagot, ám a diszkontkutak közül több is finoman állított az árain, és viszonylag gyorsan bement 480 forint alá – mondta lapunk megkeresésére Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

Árplafon alatt

– Csak néhány napig volt nálunk az üzemanyag 479,9 forint, utána lejjebb tudtunk menni az árral – mondta kérdésünkre Pajkos János, a szegedi, Tompai kapu úti benzinkutat üzemeltető MAXI-Line ügyvezető-tulajdonosa. A szintén szegedi, Etelka sori töltőállomáson szűk 2 hétig voltak a maximumon, utána náluk is elindult az ár visszafelé.

Tizenkét napja az üzemanyag nagykereskedelmi ára jelentősen csökkent, a 95-ös benzin bruttó 15 forinttal került kevesebbe szerdától, a gázolaj ára pedig 10 forinttal csökkent. Ez két nap múlva, pénteken sem mozdult, vagyis egy hétig nézhettük a kutak tábláin az alacsonyabb árakat. Jó nevű, nagy társaságok is be tudtak menni 15 forinttal a 480-as árplafon alá.

Szegedi körkép

December 15-től, szerdától ismét jelentősen megdrágult a hazai üzemanyag, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10 forinttal emelkedett, a gázolajért 7 forinttal kellett többet fizetnie a benzinkutaknak. Péntektől 6 forinttal tovább emelték a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát, a gázolajé legutóbb nem változott.

Vasárnapi szegedi árkörképünk szerint egyedül a Shell adta a benzint újra az árplafonon, a Mol 7, az OMV 10 forinttal volt alatta. A kisebb kutaknál nagyon változó a helyzet, a város széli multi parkolójában 17, a lakótelepi töltőállomáson 5 forinttal mérik árplafon alatt a 95-ös benzint.