Az sajnos szinte már mindennapos dolog, hogy a temetőkben a sírokról lopják a virágokat, díszeket, Magyarcsanádon azonban valaki szintet lépett: a román ortodox sírkert egyik nyughelyéről az egyik beton fedlapot vitte el. A bűncselekményt egy hozzátartozó, Túri Andrásné vette észre a múlt év utolsó napjainak egyikén. Férjével, Túri Andrással együtt nagyon megdöbbentek a történtek miatt – abban a házban laknak, amit a megrongált sírban nyugvó rokonuktól örököltek.

– Ez súlyosan kegyeletsértő. Aki elvitte a betonlapot, vajon mire fogja használni? Nincs az illetőnek lelkiismerete? – mondta a helyi román ortodox pap, Bekán Aurél, akit szintén megkérdeztünk. Azt is hozzátette: elgondolkoztató, hogy éppen ezt a temetőt érte atrocitás. Ehhez hasonló lopás eddig itt még nem történt.

A tettes aligha egyedül dolgozott, hiszen a baloldali fedlap tekintélyes súlyú, mérete 180-szor 55 centiméteres. Elszállításához minden bizonnyal teherautó, de legalábbis utánfutó is kellett. Túri András szétnézett a temetőben, sőt egy másikban is – a faluban több is van –, de nem lelte nyomát a fedlapnak sehol.

Túri András a havat söpri arról a nyughelyről, amelynek ellopták a fedlapját. Fotó: Kuklis István

A sírkert környékét tudomása szerint térfigyelő kamera is őrzi, ezért a lopást a polgármesteri hivatalban is jelezte. Tudomásunk szerint eddig a tettesek ennek ellenére nem kerültek kézre.

Időközben a lapot egy apátfalvi mester jóvoltából sikerült pótolni, nála ugyanis éppen volt egy hasonló méretű darab. Mindez összesen 70 ezer forintba került.

– Felháborítónak tartom, hogy ilyesmit is képesek ellopni. Ezeknek semmi sem szent? – kérdezte Túri András.