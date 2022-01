Elindult az ötödik hullám, amelyet az omikron-variáns okoz – közölte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora tegnap a Kossuth rádióban. Megjegyezte, az omikron fertőzőképessége miatt több tízezres esetszámokra lehet számítani, de az oltottaknál csak enyhe felső légúti megbetegedést okoz. Hangsúlyozta, teljes védelmet csak a harmadik oltás ad.

Oltási akciók

Éppen ezért januárban is oltási akciót tartanak minden csütörtökön, pénteken és szombaton a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Tehát ma is kérhető előzetes időpontfoglalás nélkül a koronavírus elleni oltás, melyet megyénkben összesen hét helyszínen lehet beadatni 10 és 18 óra között. Csongrádon a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben, Hódmezővásárhelyen a Dr. Imre József utca 2. szám alatti régi gyógyszertárban, Kisteleken a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nkft. Kossuth utca 19. szám alatti intézményében, Makón a régi véradóban, Mórahalmon a MÓRA-VITÁL Kft.-nél, Szegeden a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetben, míg Szentesen a Sima Ferenc utcai rendelőintézetben adják be az oltást.

Háziorvosnál is kérhető

Emellett a háziorvosok is szerveznek oltási akciónapokat. Mórahalmon Sebők Zsuzsanna, Fehér Éva és Vághy Imre Richárd körzetében január 14-én és 15-én lesz akciónap, a háziorvosok beszámolója szerint ezeken a napokon bárki, tehát nemcsak a körzetükből érkező páciens kérheti előzetes regisztráció nélkül az oltást. A mórahalmi orvosok Pfizer- és Sinopharm-vakcinával oltanak majd. Szatymazon is lesz akciónap, a 2. számú háziorvosi praxisban január 28-án és 29-én szervezi meg Lengyel Andrea háziorvos, aki azt kéri az érdeklődőktől, hogy január 21-ig telefonon jelezzék igényüket rendelési napokon 11 és 12 óra között.

15,5 milliót oltottak el

A koronavirus.gov.hu oldalon közzétett információk szerint Magyarországon továbbra is bőven van vakcina mindenkinek. Azt javasolják, hogy aki már négy hónapnál régebben kapta meg a második oltását, az kérje a harmadik adagot. Hozzátették, a kórházi oltópontokon továbbra is elérhető mind az öt, még rendelkezésre álló vakcina: Pfizer, Sino­pharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen. Közölték, a beérkezett összesen 28 millió adag vakcinából 15,5 millió adagot oltottak el eddig első, második és harmadik oltásra.

Ugyanakkor tovább emelkedett a betegek száma Csongrád-Csanád megyében, péntek reggelig újabb 132 fertőzöttet regisztráltak. Így már 56 ezer 896-an kapták el megyénkben a koronavírust.