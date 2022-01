Jövő héten kezdődik a Sztárban Sztár 8. évada. Az ország legnagyobb házibulijában a tavalyi adássorozattal, a Sztárban Sztár leszek!-kel ellentétben ezúttal nem civilek, hanem ismert emberek bújnak más ismert emberek bőrébe, hogy előadják dalaikat. Összesen 12 sztár kezdi meg a menetelést február 6-án a legsokoldalúbb előadóművész címért, köztük a Csongrád-Csanád megyei származású Palya Bea is.

A Prima-díjas és kétszeres Artisjus-díjas énekes-dalszerző Makón született, gyermekkorát azonban már a Pest megyei Bagon töltötte. Nem tartozik a „celeb” énekesek közé, nem szokott televíziós műsorokban szerepelni. Amikor azonban most felkérést kapott, ahogy fogalmazott, jó kedve lett és azt mondta: elmegy játszani.

– Ez számomra egy újfajta utazás, de már nagyon várom – mesélte lapunknak.

Palya Bea nem szokott tévéműsorokban szerepelni, de ehhez a játékhoz volt kedve. Fotó: TV2

– Volt kedvem ehhez a munkához, hiszen a barátaimnak ezt csinálom már húsz éve. A házi retro show-mban is másokat utánzok, óriási a nevetés. Az online énekes kurzusomban szintén használom ezt, mégpedig tanítási módszerként: videókat küldenek a tanítványaim, én egy válaszvideóban utánzom, „eléneklem őket”, és elmondom, mit érzek, hol lehetne még nyitni a hangon. A Sztárban Sztár is gyönyörű, nemes feladat: nehéz és jó dalokat tanulok, nívós előadók bőrébe bújok, akik rengeteg munkával lettek azok, akik. Ez egy összetett feladat, és nemcsak énekesi, hanem színészi és lelki is: belülről kell ezeket az énekeseket megformálni, megérezni, mi van a sejtjeikben. Már most sokat gyakorlok, pedig még nem is kezdődtek el az adások. Kihívás, de én azt mondom, ide vele! – nevetett az énekesnő.

Palya Bea ellenfelei a műsorban Szekeres Adrien, Dallos Bogi, Galambos Dorina, Orsovai Reni, Péterffy Lili, Stohl András, Ember Márk, Emilio, Vavra Bence, Zámbó Krisztián és Marics Peti lesznek – ők szintén hétről hétre látványos átalakuláson mennek majd keresztül, hogy ne csak hangban, de megjelenésben is hasonlítsanak arra az előadóra, akit abban az adásban utánozniuk kell. A zsűritagok Lékai-Kiss Ramóna, Papp Szabi, Makranczi Zalán és Kökény Attila lesznek.