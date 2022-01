Régi hagyomány már az erdei séta a Kodály téri iskolában, annyi méter gyalogolnak a diákok és a tanárok, ahányat írunk. Érkezésük után a tanulók felvitték táskáikat az osztályukba, majd összegyűltek az aulában. Ott Horváth Levente Attila igazgató igazán frappánsan rövid beszédben köszöntött mindenkit, majd 8 óra után néhány perccel elindult az idei séta.

Ez normál esetben erdei kirándulás lett volna, de a vasárnapi terepbejárás után Ádándi-Kiss Gyula tanár és "ceremóniamester" javaslatára úgy döntött az iskola vezetése, akkora a sár, hogy hétfőn inkább erdőkerülés legyen a program.

– Hattyúdal – fogalmazott röviden a nyugdíjba készülő, uszodából is jól ismert testnevelő tanár, aki ezúttal fájós lába miatt nem tudta teljesíteni a kört.

Ment helyette az újságíró és körülbelül 300 gyerek. Akinek nem volt első órája, annak nem volt kötelező a program, ám sokan önként csatlakoztak a jó hangulatú, évindító, trécselős sétához. Ez a korosztály jellemzően sokat nyomkodja okostelefonját és online él, a séta alatt azonban ilyennel alig találkoztunk. A far- vagy kabátzsebből csak egészen kivételes esetben kerültek elő a kütyük, helyette a szilveszteri történéseket tárgyalták ki lelkesen a diákok, vagy éppen a továbbtanulásról beszélgettek.

Több száz diák kezdte gyaloglással az új évet. Fotó: Török János

Elvileg 2022 métert gyalogoltak ezt azonban nem kell és lehet szigorúan venni, már csak azért sem, mert ha hárman – néha négyen – mentek egymás mellett, akkor a külső íven haladók többet teljesítettek…

Az idei alternatív és sármentes útvonal a távközlési torony és a Tesco sarkának érintésével a lakóparkon keresztül haladt, majd az autószalonok után balra fordulva értek vissza az iskolához a diákok, akikhez sok tanár is csatlakozott.

Középtájt már jól elnyúlt az 5-10 méteres kisebb-nagyobb szünetekkel tarkított sor, az első és utolsó fiatal között három és fél percet mértünk. Nem csoda, hogy az egyik tanár lemaradt, hogy felzárkóztatásra ösztönözze a leginkább ráérőket. A program bő fél órára kerekedett ki, és az időjárás, most valóban kegyeibe fogadta a sétálókat.

Az eseményről az iskolaújságban is évről évre fotós tudósításban számolnak be, innen tudjuk, hogy 2017-ben és 2015-ben biztosan az erdőben sétáltak. Az utóbbi esztendőben sokkal "sportosabb" volt az időjárás, és némi hó is ropogott a gyaloglók talpa alatt. Pontos leltárt nem vezetnek, de ez lehetett a harmadik alkalom, amikor az alternatív, erdőkerülő útvonalon teljesítették a távot.