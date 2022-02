Egyre nagyobb teret nyernek az elektromos rollerek, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a közösségi oldal szegedi csoportjaiban már nem az a kérdés, hogy ki tud egy jó kerékpárszervizt, hanem az, hogy hol cserélik ki az e-rollerek alkatrészeit. Utánajártunk, és azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb bicikliszerviz már foglalkozik rollerek gyógyításával is, valamint van olyan vállalkozás is a városban, ami kifejezetten elektromos rollerek javításával foglalkozik.

Kornél megszerette a rollerek világát

Ilyen az Epic Store, amely a járványhelyzet alatt nyitott meg. Tulajdonosa, Bedő Kornél lapunknak elmondta, 3-4 évvel ezelőtt vásárolta meg az első rollerét, amelyet annyira megszeretett, hogy egyre jobban érdekelte a rollerek világa. Tavaly úgy döntött, hogy rollereket és azokhoz tartozó kiegészítőket árusító webshopot, valamint szervizt nyit. Elárulta, havonta legalább 10-15 gyógyítandó roller érkezik hozzá, ez a szám a tél ellenére sem csökken.

Bedő Kornél 3-4 éve vette meg az első rollerét. Forrás: Karnok Csaba

Defektek, esések, sérülések

Kiemelte, leggyakrabban defekt miatt kérnek szervizt, valamint sűrűn előfordul az is, hogy megsérül a sárhányó, vagy esések miatt keletkeznek sérülések a rolleren. A defektek többsége abból ered, hogy sokan nem figyelnek a megfelelő keréknyomásra, így elkopik a kerék. Azt tanácsolta az elektromos rollerek tulajdonosainak, hogy tartsák 4-4,5 baron a nyomást.

E-roller szerviz ideiglenesen az étkezőben. Képen: Bedő Kornél, az Epic-tales Kft. tulajdonosa. Fotó: Karnok Csaba Forrás: Karnok Csaba

Előfordul az is, hogy az ak­kumulátort kell cserélni, ez egy középkategóriás, vagyis 100-200 ezer forint közötti összegbe kerülő jármű esetében 40 ezertől 100 ezer forintig terjedő javítást jelent. Bedő Kornél hangsúlyozta, a rollerekben lítiumion-akkumulátor van, aminek nem tesznek jót a mínuszok, valamint az sem, ha valaki a hidegről beviszi a melegre a rollert, és egyből töltőre teszi az akksit.

Az akkumulátor mellett a motor is cserére szorulhat, ek­­kor a tulajdonosnak legalább 30–50 ezer forintos költséggel kell számolnia. A szakember szerint nem érdemes márka nélküli rollert venni, mert ahhoz alig lehet alkatrészt beszerezni.

Legyen világítás és fényvisszaverő ruha

Télen egyébként arra is figyelni kell, hogy az eső vagy hó miatt csúszósabbak lehetnek az utak, csökken a kerekek tapadása, emiatt célszerű kerülni a hirtelen irányváltoztatást és fékezést. A láthatóság is fontos, vagyis ügyelni kell arra, hogy a roller el van-e látva megfelelő világítással, a használójának pedig a fényvisszaverő ruházat viselése is javasolt.