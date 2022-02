A Zákányszéki Művelődési Házban 2019-ben jött létre a főzőklub egy pályázati támogatásnak köszönhetően. Zombori Istvánné, a Zákányszéki Művelődési Ház vezetője el­mondta, az eredményes kezdeményezést a nagy sikerre való tekintettel a pályázat zárása után is folytatták. – A kovászból készült élelmiszerek közül több alkalommal készült kenyér, kalács, most pedig a fánk sütését sajátíthatták el a résztvevők. A főzőklubban fontos cél a hagyományos ételek megismerése és az egészséges életmód népszerűsítése. Az elkövetkező időszakot is ennek jegyében tervezzük. Lesz még kovászos kenyér, gluténmentes sütemény, valamint szezonális és helyi élelmiszerek felhasználásával egészséges és egyszerű ételek készítése – magyarázta az intézményvezető, majd átadta a terepet Vér Zoltánné Móninak.