– Elég nehéz ilyenkor már tanulni, azért nem úgy fog az ember agya, mint fiatalon. Több energiát kell belefektetni, mint egy tizen- vagy huszonévesnek – mesélte mosolyogva Palástiné Katalin. A csongrádi asszony három gyereket nevelt fel, szakmákat szerzett és dolgozott, így egy dolog kimaradt az életéből: az érettségi megszerzése.

Hétvégente készül az érettségire Katalin. Fotó: Majzik Attila

– Ötvennyolc éves vagyok, de úgy gondolom, az érettségi egy alapdolog, ez még hiány- zik az életemből. Még hat évem van a nyugdíjig, hátha még hasznát is veszem addig – tette hozzá.

Az asszony egy kiskunfélegyházi iskolában kezdett el tanulni egy barátnőjével, aki szintén elmúlt már ötven. A kétéves képzésen félévente kell vizsgázniuk egy-egy tanév anyagából, eddig három vizsgán már túl vannak. Ha áprilisban sikerül a negyedik is, jöhet az érettségi.

– Az osztálytársaink huszon­évesek, egy-két harmincas van közöttük. A tanáraink is meglepődtek, de örömmel fogadtak bennünket, mert, ahogy elmondták, kevesen vannak, akiknek fontos ez és ennyi idősen is nekivágnak – mondta.

Katalint a családja is támogatja, igyekeznek segíteni neki.

– A gyerekek is örülnek, hogy belevágtam. Azt mondják, anya, ha valamit nem értesz, akkor szólj, kérdezz nyugodtan – csak a matekot ne. Abban a menyem azért tud segíteni. Ha sikerül az érettségi, akkor egy bankettet is szervez majd a család – tette hozzá nevetve.

Mint elmondta, a tanárai is kiemelték, hogy nagyobb felelősséggel áll a tanuláshoz, mint a fiatalabbak. A tárgyak közül az idegen nyelv a „mumus”, a kedvence pedig a magyar és a történelem.

– Németül tanulok, az elég nehéz, de a nyelvtanárunk ma­­ximálisan igyekszik, ő is és mi is mindent megteszünk. A kedvencem a magyar meg a töri, sok érdekességet megtanultam, amelyekről nem igazán pontosan tudtam, hogy mikor, miért, mi történt. A három kötelező tárgy és az idegen nyelv mellett a földrajz lesz a választott tárgyam az érettségin, azt is szeretem. Sokszor mondják, hogy sohasem késő tanulni, de ez tényleg így van. Eddig a gyereknevelés meg a munka mellett nem volt alkalmam tanulni, nálam most jött el az ideje – összegzett Katalin.