Az idei évben a pünkösdi hosszú hétvégén zajló Deja Vu fesztivál mottója a Legyünk újra együtt 18 évesek! szlogen.

– Hónapok óta folynak az egyeztetések a fellépőkkel és örömmel mondhatom el, hogy soha ennyi világsztár nem lépett még fel egyszerre a Deja Vu fesztiválon – jelentette be Kovács Ádám fesztiváligazgató, aki hozzátette, összesen 11 világhírű előadó szórakoztatja majd a retró slágerek szerelmeseit. Arról is beszélt, hogy bár a szervezők mindent elkövettek, hogy az amerikai rapper Cooliot elhozzák a fesztiválra és az előleget is elutalták, ennek ellenére az előadó és menedzsmentje mégis indoklás nélkül lemondta a fellépést.

Helyette azonban színpadra lép majd Arash iráni-svéd énekes, aki 2004-ben robbant be a világ zenei élvonalába Boro Boro című slágerével. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Temptation, a Tike Tike Kardi és a Chori Chori. Mellette Lou Bega is fellép majd az újszegedi Partfürdőn, aki 2012-ben már egyszer megtáncoltatta a fesztivál közönségét. A Las Ketchup spanyol lánytrió is Szegedre érkezik majd, hogy eljátsszák 1999 legnagyobb slágerét, a The Ketchup Song-ot, amely több mint hétmillió példányban kelt el világszerte.

Ismét ellátogat a fesztiválra a Masterboy csapata. Szintén visszatérőként érkezik majd a Partfürdőre a Basshunter, Alex Gaudino olasz DJ pedig először lép majd fel a napfény városában. Mellettük koncertet ad a La Bouche, Alexandra Stan és Kate Ryan is.