Eladó egy aranyosan csillogó, 259 milliós szegedi ház! - Fotók

Az apartmanház árában a teljes berendezés is szerepel. Az extrák pedig magukért beszélnek. Az összesen 325 nm-es ingatlanból akár egy mikro közösség otthona is válhat. De persze megtarthatja eredeti, vendéglátói funkcióját is. Ön melyik megoldást választaná?

“Szeged Belváros városrészében , a Batthyány utcában eladó, egy 1985 - ban épült háromszintes , összes 352 nm - es, tégla építésű, , dupla erkélyes és franciaerkélyes, apartmanház. Az ingatlan tehermentes. A ház délnyugati fekvésű, ingatlan. Az ingatlan fűtésről gáz - cirkó fűtésrendszer dupla kazán, padló + radiátor), és hűtéséről lakóegységenkéti klíma gondoskodik. Az ingatlant műszakilag, és esztétikailag is kifogástalan állapotban van. Az épület minden elemében fel lett újítva, villamoshálózat ( három fázis és osztott körös) 2015 -ben, ugyanebben az évben a teljes vízhálózatot, valamint teljes tetőre és a ház szigetelése (15 cm-es) 2019-ben, és teljes burkolatcsere 2021-ben történt. Az épület riasztó és kamerarendszerrel felszerelt. Legutolsó esztétikai felújítása 2021-ben történt. [...]”

