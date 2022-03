– Mintegy 5 milliárd forint kormányzati támogatásból elkezdődött a Holt-Tisza rehabilitációja. Első körben a nádast és a partot takarítják ki, majd 2 hónapon belül megkezdődik a kármentesítés is. A tervek szerint a teljes projekt 2023 végére fejeződik be – jelentette be szerdán Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP).

Megjegyezte, egy hihetetlen méretű összefogás gyümölcse ez, hiszen az itt élők, a civilek, a körzet korábbi önkormányzati képviselője, Nógrádi Tibor, valamint a jelenlegi országgyűlési képviselő, B. Nagy László is a kezdeményezés mellé állt. Így jövő év végére teljes szépségében visszakapják a környéken élők a Holt-Tiszát.

Fotó: Kuklis István

– Mindamellett, hogy újra a városrész éke lesz, alkalmas lesz arra is a Holt-Tisza, hogy árvíz esetén vizet tároljon, valamint megoldást nyújt a Homokhátság vízvisszapótlására egy csatornarendszeren keresztül – mutatott rá.

Nógrádi Tibor, a körzet korábbi önkormányzati képviselője elmondta, 2014-ben a klebelsbergtelepiek első számú programjaként hirdették meg a Holt-Tisza rehabilitációját, és most 8 évnyi előkészítés után elérkeztek oda, hogy a kivitelező átvette a területet.

– Eleinte magam is kételkedtem abban, hogy ezt valaha sikerül megvalósítani, de amikor az első sikereket elértük, akkor már hittem abban, hogy megvalósul. De sok olyannal találkoztam az évek során, akik arról beszéltek, hogy nem lesz ebből semmi, és nehéz volt ezt cáfolni, hiszen az elmúlt évtizedekben sokan megígérték ilyen-olyan szándékból a rehabilitációt, de az mégsem valósult meg – magyarázta.

Kiemelte, üzeni a kétkedőknek, hogy a munka elindult, nem lett igazuk. Megjegyezte, Simai Zoltán, a Cápa néven elhíresült szegedi labdarúgó kapus egész életében ezért dolgozott, mindig hitt benne, de sajnos már nem élhette meg azt, hogy a beruházás elinduljon.

A helyiek lapunknak arról beszéltek, hogy 40 éve vártak erre a pillanatra, korábban petíciót is indítottak az ügy érdekében, ezt 2 hét alatt 2500-an írták alá. A Kiskunsági Nemzeti Parktól kapott információik szerint a legnagyobb környezeti kárt számolják most fel, és írásos ígéretet kaptak arra, hogy a rehabilitáció után tanösvényt hoznak létre a parton. Ha a most útjára indított munka elkészül, akkor ez lesz hazánk leghosszabb, összesen 18,5 kilométeres holtága.