Beszélt az Ukrajna-Oroszország közötti háborúról is, majd 1 perces csendre kérte az ünneplőket, így emlékeztek meg a szomszédunkban zajló háború áldozatairól. Ezután kampánybeszédbe csapott át Szabó mondanivalója. A díszünnepségen a Szegedi Nemzeti Színház művészei, a Szeged Táncegyüttes, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola kórusai, a Szeged Városi Kórusegyesület összkara, valamint a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar műsora volt látható.

De kedd délelőtt a város több pontján is a főhajtásé volt a főszerepe, így Kiskundorozsmán, Szentmihályon és Gyálaréten is. Utóbbi városrészben a Gyálaréti Lokálpatrióta Egyesület és a Gyálaréti Óvoda tartott közös megemlékezést a Haranglábnál, mely után a helyi kápolna hittantermében megnyitott a Pilvax Kávéház. Volt Kossuth-kifli, "friss" Pesti Hírlap, huszárcsók, kávé és tea, valamint történelmi játék is.