SzegedA vásárhelyi születésű, Szegeden élő és alkotó szobrászművész szárnyait a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában bontogatta, majd a Magyar Képzőművészeti Akadémia kőszobrász-restaurátor szakának elvégzése után visszatért alma materébe, ahol több mint harminc esztendeje tanítja az ifjúságot hivatása fortélyaira és szépségeire.

A siker összetevői

– Sok összetevője van annak, hogy valakiből sikeres szobrászművész váljon. Fontos a lelkesedés, az viszi tovább az embert, anélkül elvész a tehetség. Nagy fokú szorgalom is kell, valamiféle megszállottság. Mindemellett természetesen szerencse is kell, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire kényeztetik el a művészt a megrendelők – részletezte sikerének sarokköveit Bánvölgyi László, akinek szobraiban nemcsak Szegeden, de országszerte gyönyörködhetnek járókelők. A napfény városában közismert alkotásai a Jedlik Ányos emlékmű a Kossuth Lajos sugárúton, Gregor József mellszobra a Nemzeti Emlékcsarnokban, Pálfy-Budinszky Endre bronzszobra a Szent István téren, a Dóm téri Szentháromság szoborcsoport és a III. honvéd huszárezred emlékmű, közismert nevén a „lófara”.

Alázat és tisztelet

Utóbbi két munkája restauráció. A művész ugyanis a szabad alkotás, a köztéri szobrok, érmék, kisplasztikák, portrék és síremlékek alkotása mellett kezdettől fogva restaurátori feladatokat is elvállal.

– Amíg a szobrász szabadjára engedheti a fantáziáját, addig a restaurátornak nagyon nagy alázattal kell a szoborhoz nyúlnia, hiszen az nem az ő munkája. Utóbbi kevésbé szabadabb, de nem kevésbé szép. A tisztelet dolgozik bennem a régi művészek felé és rendszerint áhítattal nyúlok ezekhez a szobrokhoz – fejtette ki, majd legkedvesebb munkájaként is a Laokoón-szoborcsoport egyik másolatának restaurációját mutatta be. – Évtizedekkel ezelőtt darabokban találtam a Tömörkény-gimnázium pincéjében, de már széttöredezett állapotában is láttam, milyen gyönyörű – közölte a szobrászművész.