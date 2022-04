Január végén nyitotta meg a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok történetét bemutató időszaki kiállítását „Új remény” címmel a Koszta József Múzeum. Az intézmény ezzel a sporttörténeti kiállítással szeretett volna a tavaly év végén leégett sportcsarnok újjáépítése, illetve a megsemmisült eszközök pótlásának ügye mellé állni.

A közgyűjtemény most visszatekintő beszélgetéseket szervez a sporttörténeti kiállításához kapcsolódóan, erről számolt be Irsai Farkas László múzeumigazgató. A kulturális intézmény vezetője elmondta, elsősorban a sportcsarnok szellemiségét kívánják megőrizni a jövőnek. A beszélgetések során olyan ismert személyekkel ülnek majd egy asztalhoz, akik részt vettek a sportintézmény arculatának kialakításában, formálásában és meghatározó szerepet töltöttek be a városi sportcsarnok életében. A beszélgetések során számos kulisszatitok és érdekes, korábban nem hallott történet is elhangzik majd.

A találkozók házigazdája, egyben a vendégek partnere Bocskay István lesz majd.

Fontosnak tartom, hogy meg tudjuk mutatni a sportbarátoknak, érdeklődőknek az együtt átélt élményeken keresztül a sportcsarnok életét, hangulatát, légkörét, hogy az meg is maradjon a következő nemzedékek számára – fogalmazott Bocskay István.

A tervezett beszélgetések első vendége a világjáró kerékpáros, Cseuz László lesz, aki elsőként igazgatta a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokot. A beszélgetést április 14-én 17 órakor rendezik meg.

Emellett a múzeum továbbra is gyűjti azokat a tárgyi emlékeket, amelyek kötődnek a leégett sportcsarnok történetéhez, ezek akár egy sporttörténeti múzeum alapját is képezhetnék, vetette fel Irsai Farkas László.