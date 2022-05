ÚtOn: Az Algyői úton már hosszú sor van a Ladvánszky utcai lámpánál, de tele van a Dorozsmai út, a Bajai út, a Szabadkai út valamint a Szőregi úton is sor van befelé. A körutakon, sugárutakon sok a jármű lámpáknál kisebb-nagyobb sorok vannak. Újszegedi részen a híd feljárókban már alakulnak a sorok, a hidakon lassul a haladás. A Kelemen utca tele van, Aradi Vértanúk terénél, Dugonics téri körforgalomnál és a Boldogasszony sugárúton torlódás van. A Stefánián folynak a munkálatok, fennakadást okozhat a közlekedésben. A Mérey utca még mindig zsák utca a Mars tér felől. A Bécsi körúton is kerülgetni kell az elkerített felbontást. Sokan vannak a Csillag térnél és a Szilléri sugárút is tele van. Nehézkes a kihajtás a Fecske utcából, Hajós utcából és a Dankó Pista utcából. A Felső Tisza-Parton sincs hiány autóban sokan érkeznek az Irinyi Utcán Tápé felől. A Rakparton is lassul

a haladás .

A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart. A diákok először az I. (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldják meg, a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszés szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldás sorrendjét is meghatározhatják.

A 10-12 feladatot tartalmazó I. lap az alapfogalmak, a definíciók, az egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. A II. feladatlap két részre oszlik. Az A jelű rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A B jelű rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.

A matematika emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces. Két részből áll, a diákok a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják.

Az I. rész négy feladatból áll, ezek több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető.

Vizsgázónként megengedett segédeszköz - közép- és emelt szinten is - a függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, a körző, a vonalzó, a szögmérő, amelyekről a diákok gondoskodnak. Ezeket az eszközöket a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

A vizsgák szerdán a történelem írásbelikkel folytatódnak.