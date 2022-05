Minden szegedi önkormányzati tulajdonú céget megviselt a koronavírus-járvány, de némelyik már kezd talpra állni. Ilyen a Vadasparkot működtető Nonprofit Kft. is, ami 43 millió 335 ezer forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet. Ez a Városüzemeltetési iroda előterjesztéséből derül ki, amit Kovács Tamás gazdasági alpolgármester terjeszt majd a közgyűlés elé pénteken. Akkor döntenek a képviselők arról, hogy elfogadják-e a beszámolót, vagy nem.

A Vadaspark nettó árbevétele tavaly 428 millió 210 ezer forint lett. Ez azért jó hír, mert a tervezett bevétel 392 millió 200 ezer forint volt, vagyis túlteljesítették a tervet több mint 9 százalékkal. Viszont még mindig érződik a járvány hatása, hiszen a pandémia előtti utolsó évben, 2019-ben 470 millió 165 ezer forint bevétele volt a társaságnak. A befolyt pénz jelentős része nem meglepően a belépőjegyekből származott. Ebből egészen pontosan 294 millió 73 ezer forint folyt be. 2021-ben egyébként 174 ezer 817 látogatója volt a Vadasparknak, ami még a 2020-asnál is kevesebb. Akkor 178 ezer 129-en nézték meg az állatokat, 2019-ben pedig 219 ezer 398-an.

Voltak a Vadasparknak „egyéb” bevételei is, ezt nem részletezi az előterjesztés, és az önkormányzattól is kapott támogatást a cég, majdnem 9 millió forintot. Az önkormányzat megtámogatta az orrszarvúakhoz vezető út megépítését is, 6 millió forinttal. Ebből korszerűsítették az fűtésrendszert is. A beszámoló kitér arra is, hogy a Vadaspark, amíg nem nyithatott ki, igyekezett mindenen spórolni. Így csak a legszükségesebb javításokat csinálták meg, illetve minden munkát saját munkaerővel végeztettek el. A társaságnak egy kormányrendeletnek köszönhetően 2021 első öt hónapjában 23 munkavállaló után nem kellett járulékokat fizetnie. Összesen egyébként 53-an dolgoznak az állatkertben, és évente átlagosan 11 közmunkást is foglalkoztatnak.