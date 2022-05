Még a hatvanas években is komoly lovas élet folyt Bokroson, volt, hogy 250 ló legelt a pusztán. A ménesben nevelkedtek egy-két-három évig, mielőtt munkára fogták őket. Ide vezethető vissza, hogy Bokroson múltja van a lótenyésztésnek – fogalmazott Gyovai Gáspár alpolgármester a Bodor Ádám által szervezett kiállítás megnyitóján. Hozzátette, ezért is különösen örül annak, hogy már több mint egy évtizede, hogy Bokros ad otthont a fogathajtó versenynek, ezzel is tovább éltetve a lovas hagyományt.

Mint Gyovai Gáspár el­mond­­ta, a bokrosi gazdálkodók életében fontos szerepet töltött be a ló, akkoriban az állatok helyettesítették a mezőgazdasági gépeket.

Az én korosztályom szinte az összes itt kiállított eszközt láthatta munka közben, de a mai fiatalok már lehet, hogy el sem tudják képzelni, milyen kemény munkát végeztek a lovakkal. Fontos, hogy ezt to­­vább tudjuk örökíteni a jö­vőnek, és a fiatalabb generáció is megismerheti ezeket a munkaeszközöket. Végignézve a kiállításon, bennem is rengeteg szép emléket és élményt idéznek fel a tárgyak – mondta el Gyovai Gáspár, aki egy személyes történetet is megosztott a lovakhoz fűződő viszonyáról.

Annak idején, amikor felszámolták a téeszt, a jobb lovakat Németországba vitték, a rosszabbakat meg a vágóhídra. Akkor a családunk is megmentett egy jószágot a vágóhídtól, azóta tartunk mi is lovat. Ma már nem dolgozunk vele, ahogy szoktam mondani, csak a simogatásukért meg a szagukért tartjuk – tette hozzá.

Fotó: Majzik Attila

A kiállítás anyagát Topsi Bá­­lint plébános áldotta meg, majd Mód László néprajzkutató számolt be azokról részletesebben az érdeklődőknek. A szakember elmondta, nagyon sokszínű, változatos, gazdag tárgyi anyag gyűlt össze.

A föld, az igaerő és a munkaeszközök együttesen alkották a paraszti gazdaságot. Az itt kiállított tárgyak jól mutatják, hogy milyen sokféle kihívással kellett megküzdeniük a bokrosi gazdálkodóknak. Az is látszik, hogy a térségnek óriási értéke a bokrosi puszta, ahol a hatvanas évekig konzerválódott a pásztorélet – összegzett a néprajzkutató.

A lovas örökséget bemutató kiállítás május 31-ig látható a Bodor Tanyán, de a tárlathoz készült honlap segítségével a kiállítás anyaga az interneten is elérhető.