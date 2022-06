Egy olyan helyszínnel sikerült kapcsolatot teremtenünk, ahol jól érzi magát a speciális olimpiai mozgalom. Szentesben egy sportot szerető, az értelmi fogyatékos embereket elfogadó várost ismertünk meg, ezt bizonyította a tavalyi sikeres versenyünk is – emelte ki Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke a szervezet és a szentesi önkormányzat közös sajtótájékoztatóján.

A szövetség ezen a nyáron egy újabb eseményt hoz Szentesre, július 15-én itt rendezik majd meg a 13. EKS-Napot. A nap eseményeivel annak az öt kulcsfontosságú értéknek – a szeretetnek, az igazságosságnak, a hitnek, a reménynek és a bátorságnak – tisztelegnek, amelyekben Eunice Kennedy Shriver, a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség megalapítója egész életében mélyen hitt.

Mint Szabó Zoltán polgármester felidézte, már a tavalyi Nyári Nemzeti Játékok után elkezdtek azon gondolkodni, hogy milyen közös utat tudnának megvalósítani a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel karöltve, ennek eredménye az idén júliusi EKS-Nap.

A különleges, sportos és művészeti nap részleteiről Szőke Viktória, a szövetség kommunikációs igazgatója számolt be. Közölte, a nap az integráció, az inklúzió és az elfogadás jegyében telik majd. A Kossuth téri rendezvényen több sportágat is ki lehet majd próbálni kora délutántól, az érdeklődők az asztalitenisz, a labdarúgás, a kézilabda, a tenisz, a streetball, a floorball mellett a cselgánccsal és a minibowlinggal is megismerkedhetnek, de akár az alpesi sízésbe is bele lehet majd kóstolni egy műanyag pályán.

Az este a művészeti programoké lesz: Zséda, a Desperado feat. Réka és a Groovehouse után egy olyan integrált zenekar, a Nemadomfel Együttes lép fel, amelyben a szólisták kivétel nélkül sérült, mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott és látássérült előadók.

Az EKS-Nap előtt most hétvégén, június 11-12-én az MSOSZ egy családi egészség- és szakmai fórumot is rendez Szentesen.

A rendezvény egy szakmai és egy egészségügyi részből tevődik össze: a szakmai résszel a városban és Szentes környékén működő egyesületek vezetőit próbálják megcélozni, hogy vonjanak be az egyesületük működésébe értelmi fogyatékos sportolókat is. Az egészségügyi rész során a cukorbetegséggel, a pandémia miatti mentális zavarok kezelésével és az orvosok és az értelmileg akadályozottak kapcsolatával foglalkoznak majd.