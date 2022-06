Gőzerővel épül a szegedi cowboy és indián kiállítás, amelyen az oklahomai cowboy-tárgyak mellett indián ereklyéket is bemutatnak a Móra Ferenc Múzeumban. A tárlaton látható lesz az eredeti fejdísz, a békepipa, különböző ruhadarabok és használati tárgyak is.

A kiállítás fontos részét képezi az indiánok világának bemutatása, a Néprajzi Múzeumból kölcsönzött eredeti relikviákat csütörtökön Nagy Imre művészettörténész, kurátor mutatta be a sajtónak. Tolldíszeket, békepipát és a pipázás további kellékeit, amuletteket, fegyvereket is láthatnak majd a látogatók, akik megismerhetik az indiánok öltözködését, viseleteiket is eredeti bőringen, ágyékkötőn és további ruhadarabokon keresztül.