Ulbert Mónika jogászt indítja a Fidesz polgármesterjelöltként az újszentiváni időközi választáson. A korábban határőrségen is dolgozó polgármesterjelölt az Újszentiváni Családokért Egyesület elnöke is. Vele kopogtatott péntek délután a településen a Fidelitas elnöke.

Illés Boglárka, aki fideszes parlamenti képviselő is, a Délmagyarországnak elmondta, hogy a fiatalok is érzik, hogy számukra is a Fidesz-KDNP kormányzása biztosítja a jövőt és a békét. Emlékeztetett, hogy a 25 éven aluliaknak nem kell szja-t fizetnie, komoly lehetőségek vannak a diákhitelben és a Nemzeti Tehetség Programban, és számos ösztöndíj és pályázat is nekik szól. A Fidelitas elnöke szerint azok az intézkedések, amiket a kormány a fiatalok érdekében az utóbbi időben meghozott, nincsenek veszélyben, azokat megtartják.

Hozzátette, ha egy fiatal tanul, és kitalálja, hogy mivel szeretne foglalkozni, akkor gond nélkül el tud helyezkedni vidéken is. Erre pedig még ráerősít a Modern Városok és a Magyar Falu Program, a vállalkozásfejlesztési lehetőségek, amiknek komoly részük van abban, hogy a fiatalok a szülőföldjükön tudjanak dolgozni, ott valósíthassák meg álmaikat és alapíthassanak családot. Az ingyenes tankönyvek vagy az ingyenes gyermekétkeztetés is a fiatalokat segítik.

A fiatalokat minden életszakaszban támogatjuk, akár a tanulásról, akár a tapasztalatszerzésről, akár az otthonteremtésről és a családalapításról van szó. Ez megfelelő alapot ad a kiszámítható jövőhöz – fogalmazott Illés Boglárka.

Helybéli vagyok, és folyamatosan a közösségért dolgozom, amikor csak tehetem – ezt már a fideszes polgármesterjelölt mondta.

Ulbert Mónika arról is beszélt, hogy egy ökofalu-programot tervez, amiben fásított, tájazonos zöld környezetet és közösségi tereket alakítanának ki a településen. Ezen kívül együttműködést tervez a Szegedi Tudományegyetem pedagógusképző karával, hogy biztosítható legyen az óvodapedagógusok utánpótlása.

Az infrastruktúrafejlesztésen túl célja a polgármesterjelöltnek a helyi sportélet fejlesztése is. Egy új sportegyesületet hoznának létre, ahogy komoly hangsúlyt kapna a közösségi élet újjáélesztése is. Ismét lenne rétes-, illetve böllérfesztivál, de ezek mellett nívós kulturális eseményeket is a településre hozna Ulbert Mónika.

A polgármesterjelölt elkötelezett a család iránt, ezért hisz benne, hogy a jól működő család minden egyéni és közösségi siker kulcsa. Meggyőződése, hogy a falut is egy jó családként menedzselve tud a település igazán sikeres lenni.

A község jelenlegi helyzetéről szólva elmondta, hogy probléma a településen a közbizalom megingása, valamint az utóbbi időben a kommunikáció hiánya és a közbeszéd színvonalának leromlása. Újszentiván lakosainak többsége békét, rendet és nyugalmat akar – tette hozzá a kormánypárti polgármesterjelölt.

Újszentivánon jövő héten vasárnap lesz időközi választás, ahol polgármestert és a képviselő-testület tagjait is megválasztják a helyiek.