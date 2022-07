Szeptember harmadik hetében, 14-én és 15-én indul a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2022–2023-as idénye. Erre máris megtartotta a csoportkör sorsolását az európai szövetség (EHF) bécsi székházában. Az ötszörös magyar bajnok Pick Szeged fennállása során először az első kalapból várta a sorsolást. Az már rögtön az első pillanatokban eldőlt, hogy a BL-be tizenhat esztendő után visszatérő Magdeburggal nem kerülnek össze a Tisza-partiak, ahogyan a PSG-vel sem, viszont így a Barcával, a Kiellel és a Nantes-tal biztosan. Bánhidi Bencéék a csoportkört utóbbi ellen indítják idegenben.

Nagyon erős a B csoport, jóval erősebb, mint az A jelű nyolcas. Három olyan csapat is nálunk szerepel, amely az idei Bajnokok Ligája négyes döntőjének a résztvevője volt, de még ott van a bombaerős Aalborg is. Most egy dologra kell koncentrálnunk, hogy jól felkészüljünk az idénykezdésre, egészségesek legyünk. Ha ez rendben lesz, akkor bárkit képesek vagyunk legyőzni. Egy kezdés mindig fontos, így az első találkozó, amelyet a francia HBC Nantes ellen idegenben vívunk, kiemelten fontos lesz, erre kell majd összpontosítanunk. Egy biztos, hogy a szurkolóink remek meccseket és csapatokat láthatnak majd. A táborunk minden találkozón segít bennünket, most is nagy szükség lesz arra a hangulatra, amit ők tudnak teremteni – véleményezte a klubhonlapon a sorsolást a Pick Szeged vezetőedzője, Juan Carlos Pastor.

Idén egyetlen újonc sem szerepel a kiírásban, visszatérők viszont igen. A Pick Szeged csoportellenfelei ellen történelme során már többször pályára lépett, az előző idényből pedig friss élményei vannak a Kiel, az Elverum és az Aalborg ellen is.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportbeosztása, A csoport: Paris Saint-Germain (francia), Magdeburg (német), GOG (dán), FC Porto (portugál), Dinamo Bucuresti (román), Telekom Veszprém, Orlen Wisla Plock (lengyel), RK PPD Zagreb (horvát).

B csoport: Pick Szeged, Barca (spanyol), RK Celje Pivovarna Lasko (szlovén), Lomza Industria Kielce (lengyel), THW Kiel (német) HBC Nantes (francia), Elverum (norvég), Aalborg Handbold (dán).