A múzeum tetején is jártunk: megújul a tetőszerkezet, a homlokzat, a vár

Az 1900-as évek elején volt utoljára ilyen szép az kultúrpalota homlokzata – mondta Fogas Ottó igazgató, a múzeum bejárásán. Ezúttal a fellegekben is jártunk: megnézhettük a grafiszürke tetőszerkezetet, valamint azt is megtudtuk, a vár kerítését elbontják, bejárata pedig a belváros felől lesz majd.

Ismét bejárásra invitálták az újságírókat a Móra Ferenc Múzeum munkatársai, azért, hogy rajtunk keresztül olvasóink is értesüljenek arról, hogy halad a kultúrpalota korszerűsítése. Ezúttal a tetőre is felmehettünk, így testközelből nézhettük meg annak rekonstrukcióját. Láthattuk grafitszürke cinklemez borítást kap, úgy hogy alatta megmaradt a korábbi fedés. Emellett azt is megnézhettük, hogy az épület homlokzatán lévő szobrokon dolgozik a kőrestaurátor, az egyik oroszlán már letisztítva tündökölt. Emellett a két filozófus és a női alakok szobrai is megújulnak majd.

A sétát persze lent kezdtük, megcsodáltuk a múzeum megújult homlokzatát. – Ezen az oldalon már elbontották az állványzatot, a másik részen most kezdik, így előbukkan a múzeumnak az az arca, amit Tömörkény István és Móra Ferenc láthatott. Ilyen szép az 1900-as évek elején volt az intézmény – tudatta Fogas Ottó, az intézmény igazgatója. Kérdésünkre elmondta, a fal színe olyan lett, mint amilyen az eredeti volt. Falkutatást végeztek ugyanis, egy restaurátor az épület több részén különböző mintákat vett a festési rétegekből. Ezek alapján a műemlékvédelemmel közösen állapították meg, hogy a homlozat világos homok vagy csont fehér színű lehetett eredetileg. Az alsó lábazat és az oszlopok halvány barnák lesznek, az ablakkeretek pedig zöldek. Badics Ákos kivitelezési vezető elmondta, már átfordították az állványzatot a Stefánia felőli részre, valamint az északi hátsó oldalon is hamarosan elkezdik a munkálatokat. Azt is megtudtuk, ez rosszabb állapotban van, itt megerősített létszámmal fognak majd dolgozni.

A közművelődési palota mellett a szegedi vár is megújul. A munkások a vár új bejáratán dolgoznak, a meglévő falazatot burkolják újra. Így a korábbi nehezebben megközelíthető Tisza felőli oldalról átkerül a Stefániára a főbejárat, elbontják a kerítést, így a szegedi vár a sétány része lesz. A másik oldalon bővítik a kőtárat és egy vendéglátó egységet is kialakítanak. A múzeum kiállítótermeiben már folynak azok a műhelymunkák, amelyek a tárlatok helyszíni építését készítik elő. Eredetileg január 14-re kellene elkészülnie a rekonstrukciónak, ám már biztos nem végeznek addigra. Bodrogi Ferenc a kivitelező cég, a Bodrogi Bau Kft. képviselője elmondta, valószínűleg pár hónappal később fejezik be munkálatukat, hogy pontosan mikor, az decemberben fog kiderülni.