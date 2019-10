Hat-hét ingyenes közillemhely kellene a belvárosba

Ezrek problémáját orvosolhatnák a belvárosban azzal, ha visszaállítanák a régi közillemhelyeket, illetve újabbakat hoznának létre.

Berniczei-Roykó Ádám képviselőjelölt (Fidesz–KDNP) szerint hat-hét közterületi vécé kellene, melyeket ingyen használhatna bárki, míg a takarítás az önkormányzat feladata lenne.

– Például a Dugonics téren is jól jönne egy, valamint a Bartók téren is szükség lenne rá, hiszen itt több száz ember halad át naponta, a szülők kihozzák a gyermekeiket a játszótérre, illetve több hajléktalan is itt él, akik a szabadban végzik el a dolgukat. Nyáron hemzsegett a patkányoktól a Bartók tér. Ennek jelentős közegészségügyi kockázatai vannak – hangsúlyozta. Hozzátette, egy turisztikailag fejlődő városnak szüksége lenne nyilvános vécékre, hiszen az ideérkező turisták sem tudják hol elvégezni a dolgukat. A képviselőjelölt szerint emellett a hajléktalanproblémára az lenne a megoldás, ha létrehoznának egy reintegrációs központot, ahol segítenék őket a munkaerőpiacra és a mindennapokba való visszatérésben.

Megreformálná az IKV-s díjrendszert, vagyis a lakások és az üzletek bérleti költségein jelentősen csökkentene, így újra üzletekkel telne meg a Kárász utca és a Feketesas utca is, ahogyan az régen jellemző volt.

A parkolódíjak csökkentésére is szükség van elmondása szerint, míg a bölcsődék, óvodák, iskolák környékére olyan kártyákat adna a szülőknek, amelyek használatával nem kellene parkolójegyet venniük, amíg beviszik gyermeküket az intézménybe. A Széchenyi tér alá tervezett parkolóházat pedig a Bartók tér alá helyezné, miközben megújulna a tér.