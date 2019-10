Nem biztos, hogy adómentes a nászajándék

Mikor merül fel ajándékozási illeték két magánszemély között, kell-e adót fizetni utána? Nehéz kérdések – és nem ezen törjük a fejünket, amikor értékesebb lakodalmi ajándékkal lepjük meg az ifjú párt, vagy a menyasszonytáncnál teljesítünk. Ami biztos: az egyenesági rokonnak adott ajándék illetékmentes, egyébként 18 százaléknyi illetéket kell fizetnie az ifjú párnak.

A jog nyelvén az ajándék két ma­­gánszemély között ingyenesen juttatott vagyoni érték, ami után alapesetben nem kell adózni. Az szja-mentesség azonban nem alkalmazható például hálapénzre, amit be kell(ene) vallaniuk az orvosoknak. Érdekes az is, hogyan adózik a lakodalomban adott készpénz, ajándék, kis autó vagy nagy háztartási gép? És ott van még a menyasszonytánc is.

Ebédmeghívás

Megkérdeztük erről az adóhivatalt, s arra is kíváncsiak voltunk, hány ilyen ajándék utáni adó- vagy illetékbefizetéssel találkozott tavaly Csongrád megyében – vagy országosan – a NAV. Az utóbbi kérdésre sajnos nem kaptunk választ, adatokat különösen nem, a jogszabályi eligazodásban azonban segítettek. Az adótörvény szerint, ha a magánszemély bármely jogcímen és formában mástól vagyoni értéket kap, az bevételnek minősül. Ugyanakkor alapesetben a „magánszemély részére más magánszemély által ingyenesen juttatott vagyoni érték” adómentes. Így például, ha meghívnak egy – témánknál maradva, lakodalmi – ebédre, az is adómentes lesz.

Rokonsági fok

Ajándékozással történt va­gyonszerzés esetén illetéket kell fizetni minden olyan esetben, amikor az egy főre jutó forgalmi érték a 150 ezer forintot meghaladja. Pénz ajándékozásáról csak akkor beszélhetünk, ha az ifjú pár azt kapja meg ténylegesen, bankóban vagy belföldi bankszámlájára. Ha a vagyonszerzés ajándékozásiilleték-köteles, még nem feltétlenül jár együtt fizetéssel is. Mentes az illeték alól – többek között – az ajándékozó egyenesági rokona, de ugyanez igaz a házastársra és a bejegyzett élettársra is. A házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés is illetékmentes, de ennek említése ünneprontás a lakodalmi ajándékozás kapcsán.

18 százalék

Amennyiben a mentességi okok egyike sem áll fenn, úgy illetékfizetési kötelezettség keletkezik, és ennek alapja – fő szabály szerint – a megszerzett vagyon tiszta értéke. Az illeték mértéke alapesetben 18 százalék. A gépjárműnél speciális szabály érvényesül, mértéke az autó vagyonátruházási illetékének a kétszerese.