Repkedtek a százezrek a szegedi könyvárverésen

Teljes siker volt az idei, már 21. Szegedi Könyvárverés, amit most is az Agórában rendeztek meg szombaton. A licitálók alig fértek be a kijelölt terembe, a legdrágább könyv pedig több mint félmillió forintért kelt el.

Több mint ötszáz kiadványra lehetett licitálni szombaton 10 órától a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol a 21. Szegedi Könyvárverést tartották a Dekameron Antikvárium és a Könyvmoly Antikvárium szervezésében. A könyveket a héten bárki megtekinthette, sőt kézbe is vehette a Somogyi- könyvtár alagsorában nyitvatartási időben, de az internetre is kikerült a katalógus. Amit pedig biztosan sokan megnézhettek, mert amikor mi az Agórába értünk, már javában tartott az árverés, egy zsúfolásig telt teremben, ahova – legalábbis úgy látszott – hogy menet közben is kellett pótszékeket bevinni. Érdekes, hogy az érverésre nagyon sok fiatal is érkezett. Mint a filmekben A lényeg, hogy az egész új történt, mint a filmekben szokott. Az árverésen számozott, névre kiadott kártyákkal lehetett licitálni. A vételi szándékot a kártya magasba emelésével kellett jelezni. Kiabálni itt senki sem kiabált, mégiscsak könyvek között voltak az emberek. Az árverés vezetője a katalógusszám sorrendjében haladva be mondta a tételszámot, a mű szerzőjét, címét és kikiáltási árát. Az árak 10 ezer forintig 500 forinttal emelkedtek, majd egyre nagyobb ugrásokkal nőttek, 100 ezer forinttól már 10 ezer forintonként nőtt a tét. Persze lehetett nagyobb összeggel is emelni, amire volt is példa. Érdekes része volt az árverésnek, hogy miután leütöttek egy-egy tételt, arra elővételi lehetőséget kapott az Országos Széchenyi Könyvtár, és a területileg illetékes közgyűjtemény. Ha ők nem élnek ezzel, akkor lesz a győztes licitálóé a könyv, persze miután kifizette. Volt olyan vásárló is, aki nem tudott személyesen eljönni az Agórába, de megoldotta a problémát. Ő úgy licitálhatott, hogy telefonkapcsolatban volt egy teremben ülővel, aki a táblákat emelgette helyette. Legyen ilyen Szegeden is Az árverés közben tudtunk beszélni Lázár Istvánnal. A Könyvmoly Antikvárium képviselője elmondta, hogy a Szegedi Könyvárverést helyi antikváriusok találták ki, akik akkor, több mint két évtizeddel ezelőtt elérték, hogy ne csak Budapesten legyenek hasonló események. – Némi ellenszélben, és kétségekkel teli, de megszerveztük az 1. Szegedi Könyvárverést, ami nagy siker volt. Onnantól kezdve nem álltunk meg. Minden évben összegyűlik egy árverési anyag, és eddig még soha sem csalódtunk, mindig eredményesek voltunk – mondta Lázár István. Azt is megtudtuk, hogy a tételek egy rész úgy kerül az árverésre, hogy az antikváriumok felvásárolják a könyveket. Szezezreket is érhetnek – Azokról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne árverésre vinni, szólunk az eladónak. Megkérdezzük, hogy tud-e várni novemberig az eladással. Ha nem, akkor mi megvesszük, és hozzunk az árverésre – tette hozzá Lázár István, aki azt is elmondta, hogy Szegeden eddig 6-700 ezer forintért kelt el a legdrágább könyv. És ha rekord nem is született most, de már az idei árverés második órájában több mint félmillió forintért kelt el egy különleges Jókai kötet, amit a szerző személyesen adott át Erzsébet királynőnek.