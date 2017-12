Kicsi volt, műanyag, de a miénk a Trabant! 60 éves a szocializmus népautója, amivel hajdan világgá indult a magyar ember

Utójáték



A Trabant gyártását a német újraegyesítés után, 1991-ben megszüntették, de az utolsó két évben az 1.1-est már Volkswagen-licenc alapján készült négyütemű motorral szerelték. Az utolsó, 1991. április 30-án elkészült Trabant a zwickaui gyár múzeumában látható, motorjának sorszáma 3 096 099. A papírjaguárnak, szász Porschénak, NDK-Volkswagennek csúfolt jármű mára kultikus tárgy. A világ különböző országaiban száznál több egyesület működik, amelyben a Trabi barátai rendszeresen találkoznak.

Harmincéves vásárhelyi kétütemű



Egy Szent László utcai ház előtt állt egy drapp Trabant Vásárhelyen. A tulajdonos, a 82 éves Belák Péter barátaihoz érkezett látogatóba. – Ha jól emlékszem, fél évet kellett várni, hogy megkapjam, és ez volt az első autóm. 30 éve történt, és azóta is jól működik. Ez még kétütemű, éppen a négyüteműre váltás határán lett az enyém. Nem panaszkodom: szinte hibátlanul működött, alig hibásodott meg. Úgy rémlik, az úton egyszer sem hagyott cserben – emlékezett Péter bácsi, aki a kedvünkért beült a legendás járgányba. Fotó: Imre Péter Egy Szent László utcai ház előtt állt egy drapp Trabant Vásárhelyen. A tulajdonos, a 82 éves Belák Péter barátaihoz érkezett látogatóba. – Ha jól emlékszem, fél évet kellett várni, hogy megkapjam, és ez volt az első autóm. 30 éve történt, és azóta is jól működik. Ez még kétütemű, éppen a négyüteműre váltás határán lett az enyém. Nem panaszkodom: szinte hibátlanul működött, alig hibásodott meg. Úgy rémlik, az úton egyszer sem hagyott cserben – emlékezett Péter bácsi, aki a kedvünkért beült a legendás járgányba.

– 1990 szeptemberében vette egy szarvasi rokonunk újonnan ezt a kétütemű Trabantot, nagyon az utolsók között lehetett a szerelőszalagon, mert utána ezt már nem gyártották – mondja Liska Zsolt.Megtudtuk, a hozzátartozó meghalt, utána a kocsi két évig mozdulatlanul állt egy garázsban, amihez az is hozzájárulhatott, hogy 38-an örökölték meg a Trabantot. – A kormányablaknál az volt az érzésem, hogy mindenki tolt volna el, a 37 lemondó nyilatkozat sok adminisztrációval járt – emlékszik vissza a kitartó trabantos.A Német Demokratikus Köztársaság (NDK) vezetése az 1953. évi berlini felkelés után belátta, hogy az életszínvonal emelésére is szükség van, így utasítást adott egy minden állampolgár számára elérhető kocsi kifejlesztésére: a négyszemélyes autó legyen könnyen kezelhető és karbantartható, súlya ne nyomjon többet 600 kilónál, és száz kilométeren ne fogyasszon többet öt és fél liternél.A karosszériát a súlykorlátozás miatt gyapothulladékból és fenolból készített, saját fejlesztésű műanyagból, duroplastból gyártották. A Trabant első példánya 1957 novemberében gurult le a futószalagról. Három év múlva jelent meg az első kombi, 1962-ben pedig a már ma ismert karosszéria – a Trabant végsebessége elérte a mágikus 100 kilométert óránként. A legtovább gyártott széria az 1964-es Trabant 601-es lett. A nagyobb utas- és csomagterű autót 26 lóerős, 600 köbcentis, kéthengeres és kétütemű motor hajtotta, ez vált igazán népszerűvé nálunk is.Liska Zsolt elvitte a műszaki vizsgára az átíratott Trabantot, azon át is ment, csak előtte egy 18 ezer forintos katalizátort kellett rá szereltetnie 12 ezer forintért. Egyébként a mára eladósorba került autó a hosszú állás után is meglepően könnyen beindult. – Egyszerű szerkezet ez, gyertyakulccsal és csavarhúzóval szinte minden megoldható – mondja Zsolt, akinek ugyancsak kétütemű Trabant volt az első autója – és a második is. Az elsőt 1971-ben gyártották, akkor még két betű és 4 számjegy alkotta a rendszámot, neki ZD-vel, illetve VD-vel kezdődött.1987 nyarán Isztambulban átment Ázsiába is, utána még többször megjárta a „papírjaguárral" Törökországot. Egyik útjukon kifújt a hengerfejtömítés, ami természetesen volt náluk a pótalkatrészek között, és ki is cserélték egy török javítóműhely közelében. – A szakik megtapsoltak, de azt gondolták, hogy ezt az autót mi raktuk össze, és nem akarták elhinni, hogy a németek, nekik a deutsch autó a Mercedest jelentette – emlékszik vissza a kalandra.Azért a márka is igyekezett, 1966-ban jelent meg a Trabant 601 Deluxe típus, amelybe rádió, kényelmesebb ülések és eltérő színű belső kárpit került. A kocsit keletnémet népautóként reklámozták, de soha nem tudtak eleget gyártani belőle – itthon 4-5 évet kellett rá várni.