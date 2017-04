Ütős lett az új Alfa Stelvio - fotók

Csütörtök este mutatták be a budapesti Pappas-központban az Alfa Romeo újdonságát, a Stelviót, a márka első SUV-modelljét. Nem is akármilyen körülmények között – a műsorvezető Rákóczi Ferenc az Alfa Romeo márkanagykövete volt. A körülményekbe a helyszín is beletartozott, Rajnai Tamás, a Pappas Autó értékesítési vezetője, egyben szegedi első embere hangsúlyozta, az Alfa legújabb arculatának megfelelő szalonból csupán három van Európában, ebből egyik a budapesti.A márka már a Giulia modellel elkezdte a nagy menetelést, és ebben a meglehetősen zsúfolt szegmensbe is magabiztos belépőt produkál a Stelvio. A magyarországi kereskedésekben a First Edition változat már március vége óta elérhető. Ez csak a 280 lóerős, 2 literes turbós benzinmotorral érhető el, amely mellé automata sebességváltót és Q4-összkerékhajtást kap a vásárló. Ezzel a motorral és a 8 sebességes ZF automata váltóval – kézi nem is lesz a Stelvióban – mindössze 5,7 másodperc alatt gyorsul az autó 100 kilométer/órás sebességre.A First Edition gazdag szériafelszereltséget kínál: 20 colos könnyűfém keréktárcsákat, bi-xenon fényszórókat, a 8.8 colos TFT 3D navigációs rendszert, fűthető elektromos bőrüléseket és kormányt, sőt a valódi faberakások is a csomag részei. De van benne parkolókamera, elektromosan behajtható tükör, váltófül, valamit kulcs nélküli nyitás és indítás is. Ára 15,7 millió forint – ugyanezzel a hajtáslánccal, csak extrák nélkül már „csak" 14,1 millió az autó. A már ugyancsak kapható dízel 2,2 literes, 210 lóerős, és valamivel kevesebbe, 13,7 millió forintba kerül.Az Alfa Romeo a Stelvio alapváltozatai, a 180 lóerős dízel és 200 lóerős benzines is rendelhető már a szalonokban, az előbbi az egyetlen, amelyik nem össz-, hanem csak hátsókerék-meghajtással kapható. A "leggyengébb" motorral a mindössze 1600 kilós Stelvio 7,6 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a vége 210.A nem normál körülményekre a 2,9 literes, V6-os biturbó motorral szerelt Quadrifoglio változat javasolt, ez az év végén válik rendelhetővé. A Ferrari 458-as V8-asának elvették két hengerét, de így is maradt 510 lóerő és 600 newtonméternyi csúcsnyomaték. Ennek még nincs ára, a Giulia ezzel a motorral 23 millióról indul...