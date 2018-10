Úttalan utakon is jó a Duster - Hazai terepen teszteltük a népszerű szabadidő-autót

Épp a cikk írásakor érkezett a hír: annyira kapkodják a Daciákat, hogy jelentősen nőhet a termelés. A francia Renault egymillióra növelné az évente gyártott Dacia gépkocsik számát, ami azt jelenti, hogy 300 ezerrel bővítené a mostani kapacitását – írta a román Ziarul Financiar című napilap. A gazdasági újság szerint a franciák először helyezték kilátásba az elmúlt években, hogy bővíthetik a dél-romániai Mioveniben működő Dacia- üzem gyártási kapacitását. Legutóbb 2010-ben volt hasonló fejlesztés.A Dacia egyik állócsillagát, a tavaly év végén megújult Dustert kaptuk kölcsön a Molnár Autóháztól, hogy aztán két nap alatt Románia úttalan útjain, legelőkön és hegyi utakon próbáljuk ki a népszerű szabadidő-autót. Kívülről kifejezetten pofás az autó. A hátsó lámpákról azonnal felismerhető a ráncfelvarrott modell. Szerintem sokkal jobban néz ki a négyzet alakú lámpatest, mint az elődmodell klasszikus elrendezésű egysége. Az autón látszik, hogy bírja a strapát.Mi már egy kifutó motorral, az 1,2-es turbóssal kaptuk a kocsit, amelyhez hatfokozatú kézi váltó társult, a 128 lóerős erőmű csak elöl hajtott. A tempós haladáshoz gyakran kellett a váltóhoz nyúlni, néha gyengének tűnt a kis motor az üresen 1,2 tonnás test mozgatásához. Mivel pörgetni kellett, és hegymenetben is meghajtottuk, tankolásnál meglepődtünk, mennyi benzin folyt le a magyar piac legnépszerűbb szabadidő-autójának torkán. Egyenletes, visszafogott országúti tempó mellett 7,2 literes átlagot írt ki a fedélzeti számítógép.Az ismeretségi körből mindenki az 1,5-ös dízelt hajtja, és mindannyian imádják. Nagyszalontán, Arany János szülőfalujában az egyik kávézó előtt a gyönyörű, fiatalos, narancsszínben pompázó testvér mellé álltunk, majd alaposan kifaggattuk a tulajdonosát. A nyugdíjas Briszk Péter 14 éven át egy Dacia Logant használt, mint mondta, csak benzint kellett beletenni, és olajat cserélni benne. Áprilisban vették a Dustert. Feleségével, Erzsébettel a kocsi fogyasztását is dicsérték, 5,7 literes átlagról számoltak be.Belül is hozza az elvárhatót: alaposan felszerelt autót kaptunk, így a légkondi mellett ülésfűtésünk is volt, ami nagyon jól jött a hűvös hegyi reggelen. A fotózás miatt birkanyájak és legelésző tehenek közé is behajtottunk, itt sem vallott szégyent a kocsi, elég komoly a hasmagassága (205 mm), és kiválóak a terepszögei. A hűtés-fűtés tekerőgombjai a digitális kijelzőkkel kifejezetten csinosak, feldobják a műszerfalat. Az általunk vezetett 1,2-es turbós már nem elérhető a kínálatban, egy 1600 köbcentis szívó benzines váltja 115 lóerővel.