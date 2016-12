Áder János: a felkérést elfogadom

Áder János köztársasági elnök nyilatkozata



Áder János köztársasági elnök elfogadja a következő államfői ciklusra szóló felkérést. Az államfő ezt tartalmazó nyilatkozatát csütörtökön juttatta el az MTI-hez a Köztársasági Elnöki Hivatal. Az alábbiakban szó szerint közöljük Áder János nyilatkozatát.



"Nyilatkozat



A köztársasági elnöki megbízatás újabb vállalására szóló felkérést követően sokan biztattak a megkezdett munka folytatására. Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik lélekben most is velem voltak, és mindazoknak, akik az elmúlt években támogatták államfői tevékenységemet.



Az első felkérés alkalmával a húsvéti elcsendesedés, most pedig karácsony békéje segített a körültekintő mérlegelésben és döntésem meghozatalában.



A felkérést elfogadom. Az alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően vállalom a jövő tavasszal esedékes demokratikus megmérettetést.



Az államfői megbízatásra eddig is olyan alkotmányos szolgálatként tekintettem, amelynek ellátása során a köztársaság elnöke a magyar nemzetnek tartozik felelősséggel és számadással.



Újbóli megválasztásom esetén céljaim és személyes vállalásaim a jövőben is változatlanok maradnak. Kiemelt feladatomnak tartom a törvényalkotás feletti alkotmányos kontroll gyakorlását. Továbbra is minden tőlem telhetőt megteszek természeti környezetünk védelme, a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalás társadalmi szintű megerősítése, valamint a magyar értékek és magyar érdekek következetes nemzetközi képviselete érdekében. Vallom, hogy a teljesítmény méltó megbecsülésével és az egymásnak megadott kölcsönös tisztelettel jobbá és sikeresebbé tehetjük közös és személyes életünket. Ebben a munkában szövetségesemnek tekintek mindenkit, aki számára fontos, hogy ezen elvek és célok szerint rendezzük közös dolgainkat.



Áder János"

