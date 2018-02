Azt hazudta egy nő, hogy megerőszakolták, mert nem akarta megtartani a gyerekét

A 23 éves nő a vád szerint barátjától esett teherbe, a magzatot azonban nem akarták megtartani, ezért tette a nő a valótlan tartalmú feljelentést. A terhességét ez alapján megszakították.



A vádlott nő 2015 októberében tudta meg egy nőgyógyászati vizsgálaton, hogy 13 hetes terhes. Mivel a magzatot a barátjával nem akarták megtartani, pár nappal később olyan valótlan tartalmú bejelentést tett a rendőrségen, miszerint szexuális erőszak áldozata lett, és abból származik a terhessége.

A valótlan tartalmú rendőrségi feljelentés és a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján - mivel a terhesség bűncselekmény következménye - egy budapesti kórházban a terhességét megszakították.



Miután a valótlan tartalmú bejelentésre fény derült, hatóság félrevezetésének vétsége miatt a Budapesti Nyomozó Ügyészség indított eljárást, majd emelt vádat a nővel és barátjával szemben.

A vádirat szerint a nőt – miután kiderült a terhessége – a barátja vette rá arra, hogy tegyen valótlan tartalmú feljelentést. Ennek lényege az volt, hogy egy budapesti szórakozóhelyen egy ismeretlen férfi meghívta őt egy alkoholos italra, amitől rosszul lett, majd azután nem emlékszik, mi történt, csak arra, hogy később egy kis utcában tért magához, ahol észlelte, hogy bűncselekmény áldozata lett.



A valótlan feljelentést követően a nő még többször valótlan tanúvallomást is tett, majd végül 2016 áprilisában, egy folytatólagos kihallgatása alkalmával tárta fel a valóságot, miszerint a barátjától esett teherbe, és nem követtek el bűncselekményt a sérelmére.



Az ügyben magzatelhajtás vétsége miatt a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség, míg hatóság félrevezetése miatt a Budapesti Nyomozó Ügyészség nyújtott be vádiratot a nővel, illetve - utóbbi bűncselekmény miatt - annak barátjával szemben is.



