Balog: a V4-ek az egészségügy területén is együttműködnek

Balog Zoltán hangsúlyozta: Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország megtette az első lépéseket az együttműködés felé a gyógyszerek tisztességes árazása, a közös vakcinabeszerzések, és az innovatív gyógyszerekhez való hozzájutás ügyében.



Hozzátette: a visegrádi országok sokat segíthetnek egymásnak az alapellátás, a háziorvosi szolgálat fejlesztésében is. Jelezte: a táplálkozás-egészségügy, az antimikrobiális rezisztencia kihívására adott válaszok, az elektronikus egészségügyi szolgáltatások, az egészségtudatosság pozitív befolyásolása, a betegek aktív bevonása és a személyes egészségügyi adatok kezelése mind olyan ügyek, amelyekről érdemes közösen beszélni.



A miniszter óriási innovációnak nevezte a magyar egészségügyben bevezetett elektronikus ügykezelést és jelezte, hogy ezzel kapcsolatban Magyarország szívesen megosztja jó és rossz tapasztalatait is.



Hangsúlyozta: ebben a régióban az országok hasonló problémákkal küzdenek a mozgásszegény életmódot, a táplálkozással összefüggő betegségeket és az elhízást illetően. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar lakosság körben körében is súlyos népegészségügyi problémát jelent az elhízás, ugyanakkor pozitív fejleménynek tartotta, hogy a WHO felmérése szerint Magyarország azon kevés országok közé tartozik, ahol a 7 éves gyerekek körében megállt az elhízás előfordulásának növekedése. Jelenleg a 7 évesek között minden negyedik lány, és minden ötödik fiú túlsúlyos - tette hozzá.



A miniszter szerint a kormány egy sor intézkedést tett ezzel kapcsolatban, így bevezette a népegészségügyi termékadót, egészségesebbé tette az iskolai közétkeztetést, átalakította az iskola büfék kínálatát és szigorú keretek közé szorította a gyerekeknek szóló étel és ital reklámokat is.



Úgy vélte: a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése - amelyet szerinte szeretnének az óvoda felé is elvinni - szintén hozzájárult ahhoz, hogy jobb eredmények vannak e téren, mint 8-10 évvel ezelőtt.



A konferencián Balog Zoltán, valamint Adam Vojtech, cseh egészségügyi miniszter, Zbigniew J. Król, lengyel egészségügyi miniszterhelyettes és Stanislav Spánik, szlovák egészségügyért felelős államtitkár közös nyilatkozatot írt alá arról, hogy a V4 országok megerősítik együttműködésüket a nem fertőző, krónikus betegségek, a táplálkozás okozta kockázati tényezők és a gyermekkori elhízás elleni küzdelemben.