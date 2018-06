Berúgott, aztán összeverte kollégáit egy férfi a céges csapatépítőn Komáromban

Szabadságvesztés kiszabását kérte a Komáromi Járási Ügyészség arra a férfira, aki még tavaly nyáron Komáromban, egy szabadidőparkban tanúsított erőszakos, és kihívóan közösségellenes magatartást a saját csapatépítő tréningjén - írja a kemma.hu. A beszámoló szerint a többszörösen elítélt vádlott már délután részeg volt. Az ételt osztó munkatársát ököllel szájon ütötte, majd egy másik munkatársára is rátámadt, akivel a földre esett. Ekkor ez utóbbi kolléga az eszméletét is elvesztette, akit az elkövető fejbe rúgott.Az időközben a helyszínre érkezett mentőszolgálat tagjai az eszméletét vesztett sértettet látták el, miközben az elkövető egy harmadik munkatársára is rátámadt.Nyitóoldali képünk illusztráció.