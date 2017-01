Bigámia miatt emeltek vádat egy magyar állampolgárságú szír férfi ellen Zalában

A Zala Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a 44 éves férfi még 1999-ben, szír állampolgárként vett el egy magyar nőt, akivel négy közös gyermekük született, és a házasságuk jelenleg is fennáll. A férfi 2014-ben magyar állampolgárságot kapott.



Bő két évvel ezelőtt, az interneten keresztül ismerkedett meg egy marokkói nővel, akit azután többször felkeresett hazájában, néhány hónap múlva az iszlám vallás szerinti szertartással házasságot kötött vele, és az a marokkói polgári jog szerint is érvényessé vált. Az új asszony 2015 novemberében követte férjét Magyarországra, és a vádlott zalakarosi házában rövid ideig együtt is éltek.



Két hónap után a férfi azonban hazaküldte a nőt Marokkóba, mert nem akart tovább élni vele, sőt meg is fenyegette, hogy maffia- és rendőrségi kapcsolataival bajba sodorhatja őt, ha nem engedelmeskedik.



Az asszony néhány héttel később mégis visszautazott Magyarországra, de a férj ismételt felszólítására sem volt hajlandó elhagyni a zalakarosi házat és az országot. Szóváltásuk során a férfi rátámadt a nőre, egy késsel a karján is megvágta, illetve többször megütötte és megrúgta, majd elment a házból, a nő pedig ezután a rendőrségtől kért segítséget.



A férfi ellen a Nagykanizsai Járási Ügyészség kettős házasság bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat.