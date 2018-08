Illegális bevándorlás - Gulyás Gergely: már a német kormány is következetes az illegális bevándorlás elutasításában

Gulyás Gergely a közmédiának adott nyilatkozatában kiemelte: tárgyalópartnere, az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa megerősítette, hogy "Németországnak mindenki barátja, aki Európa külső határait védi".A magyar kormány szerint "mindenféle illegális bevándorlás ellen fel kell lépni, és ebben már a német kormány véleménye is következetes" - tette hozzá a Fidesz politikusa.Most már Berlinben is kormányzati álláspont, hogy a schengeni övezet országainak eleget kell tenniük a külső határok védelmét előíró kötelezettségnek.Ez azt jelenti, hogy "a mi álláspontunk nem változott, de a vélemények mégis közeledtek egymáshoz" - mondta Gulyás Gergely, aláhúzva, hogy Magyarország az illegális bevándorlás megakadályozásával Németországot is védi.A magyar-német politikai kapcsolatok az utóbbi években "legalább annyit változtak, amennyit a németek álláspontja változott a migráció kérdésében", így ma egy-egy CDU-s állásfoglalást megnézve "nagyon sok területen ugyanazokat a prioritásokat látjuk, amelyekről mi három éve beszélünk" - mutatott rá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.Több kérdésben, köztük az integráció és a párhuzamos társadalmak ügyében viszont nincs egyetértés, "de ezért is hangsúlyozzuk, hogy együtt tudunk élni a miénktől eltérő állásponttal" - mondta Gulyás Gergely.Kiemelte: minden nemzetnek önállóan kell döntenie arról, hogy "akar-e bevándorlókat fogadni, és a magyar választók ezt a döntést egyértelműen meghozták".Az ezer évre visszavezethető magyar-német kapcsolatok most leginkább a gazdaságban hoznak hasznot mindkét országnak, ezen a területen csak sikerek vannak, amelyekre mindenképpen lehet építeni, a digitalizációban és az innovációban előre léphet Magyarország a Németországgal folytatott együttműködés révén - fejtette ki Gulyás Gergely.Mint mondta, a magyar gazdaság "bizalmi indexe" minden eddiginél magasabb a német vállalatvezetők körében, és a Debrecenben gyárépítésre készülő BMW-vel már a német autóipar harmadik "csúcscége" jelenik meg az országban.Az is nagyon szerencsés, hogy míg az Audi a nyugati országrészben, a Daimler pedig az ország középső részén, a BMW a keleti régióban hajt végre beruházást, vagyis "az ország minden területén megjelent a legmagasabb technológiával dolgozó német autóipar".Ez jól mutatja, hogy "a német gazdaság racionális döntéseket hoz, látja, hogy van olyan munkaerő, amely a legmagasabb technológiai hozzáadott értéket is képes biztosítani".

Ráadásul alapvetően van egy szimpátia Magyarország iránt, amellyel szemben a német sajtóban és a nyilvánosságban az utóbbi években sokan próbáltak fellépni, de ez láthatóan nem volt eredményes.

- mondta Gulyás Gergely.