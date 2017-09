Jövő januártól jár a 64 ezres támogatás - indul a Köldökzsinór program

Jövő januártól indul az élet minden területére kiterjedő családbarát minősítési kezdeményezés, a Köldökzsinór program - mondta Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke szombaton az M1 aktuális csatornán.



Az elnök elmondta, a kormány jövő januártól a Köldökzsinór program keretében kiterjeszti az egyszeri anyasági támogatást a külhoni magyarságra is. A mintegy 64 ezer forintos egyszeri támogatást akkor kaphatják meg az érintettek, ha a gyermeket anyakönyveztetik, illetve a magyarigazolvány is jogosító okmány lesz. A program része a babakötvény is - tette hozzá.