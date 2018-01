Kikapcsolták a vészcsengőt VV Fanni lakásán

Érdekes részletről számolt be anak Novozánszki Fanni egyik kolléganője.A Duna-parti luxuslakóparkban nem VV Fanni volt az egyetlen escortlány, és nem ő volt az egyetlen, akinek meggyűlt a baja egy-egy vendéggel. A jelenleg is ott dolgozó lány a lapnak elárulta, hogy rendszeresen adódnak zűrök prostituáltak és kuncsaftjaik között, amit sokáig egy hívógombbal sikerült megoldani.A Duna-parti lakó anak elmondta, hogy sok lány a portaszolgálatot úgy használta, mintha az a rendőrség lenne. Ha probléma adódott egy vendéggel, rögtön a portaszolgálatot hívták. Ennek az lett a vége, hogy a csengőt kikötötték a kaputelefonról.– Ki tudja? Ha működik az az átkozott gomb, talán Fanni még mindig élne – mondta megrendülten a lány.úgy tudja, Fanni esete után azonnali hatállyal elbocsátották azt a két portást, aki a tragikus éjszakán dolgozott.Novozánszki Fannit 2017. november 20-a óta eltűntnek nyilvánította és azóta is keresi a rendőrség. A 24 esztendős lányt a biztonsági kamerák felvétele szerint albérletéből B. L. hurcolta el, és a rendőrség úgy véli, már nagy valószínűséggel nem is él. B. L.-t emberöléssel gyanúsítják, és előzetes letartóztatásban van.