Nem tudni, milyen kórokozótól betegedtek meg a szombathelyi diákok

Még nem tudni, milyen kórokozótól betegedtek meg Szombathelyen a menzaebédet elfogyasztó diákok. Sajtóértesülések szerint a diákok rokonai között is vannak olyanok, akik hasonló tünetekre panaszkodnak.A járványügyi kivizsgálás még tart, a laboratóriumi vizsgálat eredményei egyelőre nem érkeztek meg - közölte az MTI érdeklődésére Stánitz Éva megyei tisztifőorvos hétfőn.Tájékoztatása szerint péntek délutánig 300 diák betegedett meg , két gyerek szorult kórházi ellátásra. A hasi görcsökkel, hányással, hasmenéssel, hőemelkedéssel, néhány esetben alacsony lázzal járó betegség lefolyása a gyerekeknél gyors volt, legtöbbjüknél néhány órán át, legfeljebb egy napig tartott.Horváthné Sélley Ezsébet megyei főállatorvos, az élelmiszerlánc-biztonsági főosztály vezetője közleményben azt írta: rendkívül széleskörű mintavétel történt a helyszínen az ételekből, alapanyagokból, tisztító és fertőtlenítő szerekből.Hozzáfűzte: a mintákat a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának laboratóriumában jelenleg is vizsgálják.Tájékoztatása szerint a mintavételt követően a hivatal munkatársainak irányítása mellett a főzőkonyhát fertőtlenítették, működését pedig a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek megérkezéséig felfüggesztették.A nyugat.hu hétfőn azt írta: több érintett diák szülője kereste meg őket azzal, hogy péntek délután óta ők és a megbetegedett gyerekek testvérei is hasonló tüneteket produkálnak. Egyikük sem evett a szóban forgó ebédből, ennek ellenére belázasodtak, hánynak, hasmenésük van.