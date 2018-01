Nyolcezer adag kanyaró elleni védőoltást juttat a magyar kormány Kárpátaljára

A közleményben azt írták, hogy a védőoltások kiszállítása pénteken kezdődik meg.



Az államtitkárság emlékeztetett, hogy a kormány tavalyi ötezer kanyaró elleni vakcinával támogatta a kárpátaljaiak járvány elleni védekezését. A védőoltások biztosítása a határon túli magyarság számára nemcsak a nemzeti összetartozás erősítésének lehetősége, hanem a határainkon túlról érkező járványügyi kockázat csökkentésének eszköze is. A határ menti területek járványügyi biztonságával hazánk járványügyi biztonsága is erősödik - írták.



Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó hétfőn azt közölte, hogy Kárpátalján gyorsan terjed a kanyaró, de a megyében már két hete elfogyott az oltóanyag, és az Ukrán Egészségügyi Minisztériumnál süket fülekre találnak a vakcinák biztosítására vonatkozó kérések. A técsői járásban hétfőtől két hétre járványszünetet rendeltek el minden iskolában és óvodában, mert ugrásszerűen megnőtt a kanyarós megbetegedések száma, és szintén sok a kanyarós beteg az ungvári és a huszti járásban.



Hennagyij Moszkal jelezte, a január 19-ei állapotok szerint Kárpátalján mintegy 300 kanyarós beteget regisztráltak, és naponta újabb eseteket jelentenek. A fertőzöttek 78 százaléka 17 évesnél fiatalabb, a betegség terjedésének fő oka pedig az, hogy a gyerekeket nem oltották be kanyaró ellen a megfelelő időben, mert nem volt oltóanyag - közölte. A legnagyobb gond az, hogy Kárpátalja továbbra sem kap vakcinákat, az egészségügyi minisztérium a múlt évben a védőoltások szükséges mennyiségének kevesebb mint harmadát szállította le - írta, megjegyezve, ezért volt kénytelen Magyarországhoz fordulni, hogy humanitárius segélyként juttasson vakcinákat Kárpátaljára.



A kanyaró heveny, nagy fertőzőképességű kiütéses vírusbetegség, amely napjainkban főleg az oltatlanok körében okoz kiterjedt járványokat. A leghatékonyabb megelőzési módszer az átoltottság fenntartása.



Magyarországon a kanyaró elleni védőoltásokat 1969-ben vezették be életkorhoz kötött kötelező oltások formájában, és 1989-től kezdődően bevezették az újraoltást a hosszú távra szóló védettség kialakításáért. Magyarországon csak néhány behurcolt, elszigetelt eset fordult elő, honi eredetű kanyarómegbetegedés 2002 óta nem történt.



Az államtitkárság közölte, a Magyarországon egyedülálló kötelező védőoltási rendnek köszönhetően a lakosság átoltottsága 98 százalék fölött van, ami gyakorlatilag a populáció számára teljes védettséget ad.