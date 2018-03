Orbán: Európa megtelt, a határokat meg kell védeni

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/10156053978406093/

Nem a migránsok elosztásával kell foglalkoznunk, kötelező kvóta szóba sem jöhet, hanem nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy ne tudjanak bejutni Magyarország és az Európai Unió területére illegális migránsok

Sosem titkoltuk el, hogy a bajorokat mi példaképnek is tekintjük, mi is szeretnénk egy olyan erős és gazdag országot, mint amilyen Bajorország. Ez látszólag most még messze van, de ezt a célt mi nem adtuk fel

Mi az Európai Néppárthoz tartozunk, büszkék vagyunk erre, és úgy tekintünk magunkra, mint egy erős pártjára az Európai Néppártnak.

Manfred Weber: az EU-nak nem bírálni, hanem támogatni kell a határokat védő politikusokat



Az Európai Uniónak nem bírálnia, hanem támogatnia kell azokat a politikusokat, akik készek megvédeni határainkat az illegális migrációtól - mondta kedden az Országházban Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetője újságíróknak, miután tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel.



Weber szavai szerint még akkor is a határvédő politikusok támogatása az EU feladata, nem pedig kritizálása, ha kerítést kellett építeni a határ védelmében, ahogy azt Orbán Viktor magyar miniszterelnök tette. Megjegyezte, hogy kerítést emeltek a bolgár-török határon is.



Az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetője hozzátette, hogy törvényi megoldást kell találni a migrációs problémára európai szinten a következő hónapok tárgyalásain.



Weber méltatta a magyar kormány gazdasági eredményeit emlékeztetve arra, hogy tíz éve nehéz helyzetben volt a magyar gazdaság, most azonban egészséges, 4 százalékos a gazdasági növekedés, a munkanélküliségi ráta 12-ről 4 százalékra csökkent.



"Bárcsak más európai országok is ilyen gazdasági sikerrel büszkélkedhetnének!" - tette hozzá Manfred Weber.



Az EP-frakcióvezető megjegyezte, hogy Orbán Vikrorral szót ejtettek az Európai Bizottság és Magyarország kapcsolatrendszerében meglévő néhány vitás kérdésről.

Fontos, hogy Magyarország a választások előtt és után is képes legyen megvédeni saját érdekeit, ennek jegyében utaznak majd Brüsszelbe, az európai uniós (EU-) csúcstalálkozóra - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden, az Európai Uniós Konzultációs Testület zárt ülése után a Parlamentben.A Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányfő azt hangoztatta: a bevándorlás a döntő kérdés, amellyel foglalkozni kell majd az EU-csúcson. Szerinte nyilvánvaló, különösen Angela Merkel német kancellár lengyelországi látogatását követően, hogy július elsejéig, tehát a bolgár EU-elnökség időszakában "át akarják préselni, nyomni, gyötörni" az új, bevándorlást bátorító és támogató európai szabályokat."Nekünk ezt meg kell akadályoznunk, szembe kell ezzel fordulnunk", ebből a szempontból lesz jelentősége a csúcstalálkozónak - hangsúlyozta, hozzátéve: a "döntő ütközet" majd júniusban következik be.Orbán Viktor szólt arról is, hogy Nagy-Britannia szuverenitását támadás érte. Magyarország azt az álláspontot fogja képviselni Brüsszelben, hogy szilárdan ki kell állni Nagy-Britannia mellett a szolidaritás jegyében - jelentette ki. Úgy folytatta: nem fogadható el, hogy bármely európai uniós vagy NATO-tagállam polgárait támadás érje hazájuk területén, mint ahogy ez most megtörtént. Magyarország is teljes mellszélességgel kiáll Nagy-Britannia mellett - tette hozzá a kormányfő.Európa megtelt, amiből az következik, hogy a kontinens határait meg kell védeni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Országházban újságírók előtt, miután tárgyalt Manfred Weberrel, az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetőjével.A magyar kormány ezért európai szinten csak egy olyan új migránsszabályozáshoz tud hozzájárulni, amely garantálja a határok védelmét - közölte nyilatkozatában a kormányfő, hozzátéve, hogy Magyarország ennek jegyében nyújtotta be javaslatait a tervezett új európai bevándorlásszabályozáshoz, amely "ma inkább elosztásközpontú".- jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint Európában egyre több támogatót tudhat magáénak ez az álláspont.Azzal kapcsolatban, hogy Manfred Weber a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) egyik vezető politikusa, a miniszterelnök kifejtette: Németországban nemrég alakult új kormány, és "nekünk is fontos, hogy a németekkel és azon belül pedig a bajorokkal kitüntetetten jó kapcsolatunk legyen".- mondta a kormányfő, nyitottnak, barátinak nevezve a magyar-bajor viszonyt.Gratulált Manfred Webernek, hogy a CSU elnöke, a bajor miniszterelnöki munkásságát a napokban befejező Horst Seehofer belügyminiszter lett a német szövetségi kormányban. "Ez reményekre jogosít bennünket, a bajorok mindig (...) fair népként éltek a magyaroknak az emlékezetében" - jelezte, majd hozzátette: arra számít, hogy Horst Seehofer a német kormányban mindig meg fogja adni azt a tiszteletet és elismerést Magyarországnak, amit megérdemel. Azt mondta, "ennek a jeleit már látjuk is, ezért a bajor-magyar kapcsolatok most a német-magyar kapcsolatok javulásához is sokat hozzátehetnek majd".A keddi tárgyaláson szó volt továbbá a 2019-ben esedékes európai parlamenti (EP-) választásról, amellyel kapcsolatban Orbán Viktor közölte: az EP-választáson a Fidesz az Európai Néppárt csapatával indul együtt.Igaz, hogy a Fidesz a pártcsaládnak nem a fősodrához tartozik, hanem inkább a jobboldalához, "mi vagyunk az Európai Néppárt CSU-ja, tehát mi vagyunk a hagyományos kereszténydemokrata értékeket képviselő csoport egyik meghatározó pártja a néppárton belül" - jegyezte meg a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, aki szerint a néppárt egy nagy tábor, "ott helye van a magunkfajta, tradicionális kereszténydemokrata pártoknak is"."A 2019-es európai parlamenti választást szeretnénk megnyerni, és továbbra is szeretnénk viselni a felelősséget Európa jövőjének alakításáért" - mondta Orbán Viktor.