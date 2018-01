Országszerte megemlékezéseket tartanak a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából

Országszerte megemlékezéseket tartanak ma a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából. A budai Várban szentmisét, koszorúzást tartanak, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban - amely a hétvégén ingyenesen látogatható - többek között második világháborús haditechnikai eszközök is megtekinthetők.



A szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban hetvenöt éve, 1943. január 12-én indította meg támadását, amelynek következtében a 207 ezer fős 2. magyar hadsereg mintegy százezer katonája vesztette életét. A doni veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A 2. magyar hadsereg anyagi veszteségei mintegy 70 százalékosak voltak, az emberveszteségét 93 500 főre, más források 120 ezerre, illetve 148 ezerre teszik, az elesettek, megsebesültek és fogságba kerültek pontos száma sem ismert.



Múlt év nyarán Simicskó István honvédelmi miniszter személyesen is ellátogatott a második világháborús katasztrófa helyszínére, az oroszországi Don-kanyarhoz. Kegyeleti látogatásán második világháborús emlékműnél és a két magyar központi katonatemetőben is lerótta kegyeletét, a mindenkori magyar honvédelmi miniszter erkölcsi felelősségének nevezte, hogy legalább egyszer ellátogasson Voronyezsbe.



A 75. évforduló napján a Honvédelmi Minisztérium (HM) szervezésében délután a budai Várban, a Mátyás-templomban szentmisét tartanak. Ezután a Kapisztrán téren, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnál Vargha Tamás parlamenti államtitkár mond beszédet, majd koszorúzással, gyertyagyújtással és főhajtással tisztelegnek a hősi halált halt, eltűnt és áldozatul esett magyar katonák emléke előtt.



A múzeum épülete előtt felállított emlékpontoknál péntektől vasárnapig minden emlékező gyertyát gyújthat, leróhatja kegyeletét. A megemlékezés alkalmából második világháborús haditechnikai eszközök is megtekinthetők, például a magyar fejlesztésű 1940 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú, a szovjet T34/85 közepes harckocsi, szovjet és német páncéltörő ágyú és egy különlegesnek számító lánctalpas motorkerékpár.



Szombaton és vasárnap - az egyébként januárban zárva tartó - hadtörténeti múzeum az évforduló tiszteletére megnyitja kapuit és ingyenes látogatható. A fegyvertárban második világháborús fegyver- és egyenruha bemutatókon, a "Piavétől a Donig - Dontól a Dunáig" című kiállításon egész nap ingyenes tárlatvezetéseket, filmvetítéseket tartanak. Szombaton 10 órától több előadás is elhangzik a második világháború eseményeiről.



A doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából az országban több helyen - például Szombathelyen, Szegeden, Makón, Győrben, Zalaegerszegen, Nyíregyházán - tartanak megemlékezéseket. Pákozdon, a Don-kanyar emlékkápolna felépítésének 25. évfordulója alkalmából is tartandó eseményen - mások mellett - Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Spányi Antal megyés püspök emlékezik a hősi halált halt katonákra.